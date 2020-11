Astronomen namen zestien jaar geleden een opvallende gaswolk waar met daar middenin een ster. Nu blijkt dat die ster een andere ster opslokte, om vervolgens de gaswolk uit te stoten. Dat schrijft een team van Amerikaanse astronomen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De gebotste sterren draaiden om elkaar heen in een zogenoemd binair sterrenstelsel. De sterren zetten echter uit, kwamen te dicht bij elkaar in de buurt en de ene ster slokte zijn metgezel op. Dit gebeurde ongeveer 6.300 lichtjaar bij de aarde vandaan.

Dit soort gebeurtenissen zijn vaker waargenomen, maar volgens de ontdekkers komt het niet vaak voor dat de sporen ervan zo duidelijk zichtbaar zijn als in dit geval. Normaal gesproken zit er een dikke laag stof voor, maar nu was zowel de gaswolk als de ster erin goed te observeren.

Op de foto van de wolk is een ronde wolk met in het midden de ster te zien. Wat op die foto echter niet te zien is, is dat de wolk een soort kegelvorm heeft. In werkelijkheid zijn er zelfs twee kegels, die uit de botsende sterren zijn voortgekomen. De tweede kegelvormige wolk zit achter de gefotografeerde wolk.

TYC 2597-735-1, zoals de ster wordt genoemd, werd voor het eerst gespot in 2004. Na zestien jaar onderzoek met verschillende telescopen op aarde en in de ruimte, konden astronomen uitvogelen wat object nou eigenlijk was.