De eerste succesvolle 'operationele' vlucht van de bemande Crew Dragon-capsule van ruimtevaartbedrijf Space X is dinsdagochtend rond 5.15 uur Nederlandse tijd aangekomen bij het Internationaal Ruimtestation (ISS).

Deze vlucht, met vier astronauten, is de eerste echte door SpaceX gelanceerde 'expeditie' naar het ruimtestation en werd in de nacht van zondag op maandag gelanceerd.

De astronauten hebben nieuwe wetenschappelijke experimenten met zich meegenomen, evenals nieuwe apparatuur. Ze gaan onder meer proberen radijsjes te groeien in de ruimte, ze kijken naar de effecten van bepaalde voeding op de immuunsystemen van astronauten en er worden onderdelen getest voor het ruimtepak dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 2024 meeneemt naar de maan.

Bij de vlucht van Bob Behnken en Doug Hurley in mei waren de astronauten 'extra' aanwezig in het ISS. Zij waren er vooral om te kijken of de Crew Dragon deed wat het moest doen. De bemanning van deze 'Crew-1' zal daadwerkelijk een aantal astronauten in het ISS aflossen.

SpaceX lanceert eerste officiële commerciële vlucht in Florida

SpaceX eerste commerciële bedrijf dat astronauten lanceert

In mei werd het door Elon Musk opgerichte SpaceX het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf dat astronauten met een eigen raket en capsule lanceerde. Ook was dit de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem naar de ruimte vertrokken.

Astronauten Behnken en Hurley kwamen in augustus weer terug op aarde na de historische reis. Hiermee werd de eerste bemande vlucht van SpaceX een succesvolle en belangrijke mijlpaal in de (commerciële) ruimtevaart.