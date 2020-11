Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft maandagochtend rond 1.30 uur (Nederlandse tijd) de eerste succesvolle 'operationele' vlucht van de bemande Crew Dragon-capsule gelanceerd. De vlucht van juli werd nog gezien als een demonstratie en had maar twee astronauten mee. Deze vlucht, met vier astronauten, is de eerste echte door SpaceX gelanceerde 'expeditie' naar het Internationaal Ruimtestation (ISS).

'Crew-1' steeg op om 1.28 uur vanaf de lanceerbasis bij Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Aan boord zijn de drie Amerikaanse astronauten Shannon Walker, Victor Glover en Mike Hopkins, evenals de Japanse astronaut Soichi Noguchi. Dinsdag rond 5.00 uur moeten ze aanmeren bij het ISS.

De astronauten nemen nieuwe wetenschappelijke experimenten met zich mee, evenals nieuwe apparatuur. Ze gaan onder meer proberen radijsjes te groeien in de ruimte, ze kijken naar de effecten van bepaalde voeding op de immuunsystemen van astronauten en er worden onderdelen getest voor het ruimtepak dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 2024 meeneemt naar de maan.

Bij de vlucht van Bob Behnken en Doug Hurley in mei waren de astronauten 'extra' aanwezig in het ISS. Zij waren er vooral om te kijken of de Crew Dragon deed wat het moest doen. De bemanning van 'Crew-1' zal daadwerkelijk een aantal astronauten in het ISS aflossen.

De Falcon 9-raket met capsule, klaar voor de Crew `1-missie. (Foto: NASA)

Vlucht zaterdag uitgesteld wegens slecht weer

De lancering had eigenlijk zaterdag al moeten plaatsvinden, maar vanwege slecht weer werd de missie een dag uitgesteld. Dit doet denken aan de eerste bemande Crew Dragon-vlucht uit mei, toen slecht weer ook roet in het eten gooide.

Deze lancering is de eerste sinds het ISS de mijlpaal haalde voor twintig jaar permanente bewoning in de ruimte.

SpaceX eerste commerciële bedrijf dat astronauten lanceert

In mei werd het door Elon Musk opgerichte SpaceX het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf dat astronauten met een eigen raket en capsule lanceerde. Ook was dit de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem naar de ruimte vertrokken.

Astronauten Behnken en Hurley kwamen in augustus weer terug op aarde na de historische reis. Hiermee werd de eerste bemande vlucht van SpaceX een succesvolle en belangrijke mijlpaal in de (commerciële) ruimtevaart.