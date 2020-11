Door de eeuwen heen brouwden mensen allerlei 'natuurlijke' middeltjes om hun libido (of dat van hun partner) te verhogen. Wat werkt en wat is kwakzalverij?

Wat weet jij van anticonceptie? Doe de test van Quest!

Spaanse vlieg: een vermomde kever

Wat is het? Spaanse vlieg is geen vlieg. Het is gemalen kever: Lytta vesicatoria, een lid van de familie van blaarkevers.

Werkt het? Elke gemalen blaarkever bestaat voor hooguit 1 procent uit cantharidine. Dat stofje zou volgens verkopers zowel bij mannen als vrouwen meer bloed richting de schaamstreek stuwen. Dat zou lustverhogend zijn en het mannelijke orgasme versterken. Cantharidine irriteert de urineleider en dat leidt inderdaad tot meer bloedtoevoer richting de schaamstreek.

Nadelen? Spaanse vlieg is een 'onbetrouwbaar en onveilig afrodisiacum', schreven onderzoekers van de Univerzitet Crne Gore (Montenegro) in 2012 in een studie naar lustopwekkende insecten. Een te hoge dosis leidt tot vergiftiging. Ook kan er priapisme optreden: een erectie die maar niet ophoudt. Dat is nu ook weer niet de bedoeling.

De Spaanse vlieg heeft mogelijk meer na- dan voordelen als afrodisiacum. (Foto: ANP)

Geilegeitenkruid: eeuwenoud mysterie

Wat is het? Geilegeitenkruid is het gedroogde blad van met name twee planten: Epimedium grandiflorum en Epimedium sagittatum. Het verhaal gaat dat een Chinese geitenhoeder ooit een verhoogde geslachtsdrift zag bij dieren die van de planten aten. Geilegeitenkruid werd een miljoenenbusiness.

Werkt het? Een stofje in het 'geitenkruid', icariin, zou verantwoordelijk zijn voor de weldadige effecten in bed. Maar wéten doen we dat niet: er zijn alleen experimenten met dieren gedaan.

Nadelen? Die zijn niet bekend.

Panax ginseng: potentie voor potentie

Wat is het? Panax ginseng is een plant uit de klimopfamilie waarvan de wortel ook wel Chinese of Koreaanse ginseng wordt genoemd.

Werkt het? Een extract van de wortel zou het libido van man en vrouw verhogen. Volgens verkopers weten Aziaten dat al vijfduizend jaar. In een studie van de University of Guelph (Canada) uit 2011 naar een hele reeks afrodisiaca was Panax ginseng een van de weinige met, ehh, potentie. De University of Ottawa (ook Canada) liet in 2013 zien dat ginseng alleen helpt ter ondersteuning en werkt als los te gebruiken libidobooster.

Nadelen? Er zijn bijwerkingen: verhoogde bloeddruk, huidafwijkingen, slapeloosheid.

Panax gingseng werkt mogelijk als libidoverhogend middel. (Foto: ANP)

Oester: verleidelijke schelp

Wat is het? Oesters zijn een weekdier.

Werkt het? "Als iemand zegt dat oesters of asperges goed zijn voor je libido", zegt plantenonderzoeker Tinde van Andel, "dan blijft dat altijd beter hangen dan wanneer het om bijvoorbeeld sla gaat. Puur door de vorm." In oesters zit veel zink. Zinktekort kan zorgen voor een laag testosteronpeil. Alleen is nooit wetenschappelijk aangetoond dat oesters leiden tot betere bedprestaties.

Nadelen? Eet geen oesters die dood en ongekookt zijn. Daar kunnen gevaarlijke bacteriën in zitten.

Yohimbe: gevaarlijker dan viagra

Wat is het? Yohimbe is de gedroogde bast van een boom (Pausinystalia yohimbe) die groeit in westelijk Afrika.

Werkt het? Volgens verkopers zou yohimbine, de werkzame stof, de bloedvaten in de schaamstreek verwijden en zo je erectie bespoedigen.

Nadelen? Yohimbe heeft meer bijwerkingen dan viagra: hartstoornissen en bloeddrukdaling. Te veel yohimbe kan ook leiden tot diarree, spiertrekkingen, verergering van psychische klachten en een aanhoudende erectie. Yohimbinehoudende producten mogen in Nederland sinds 2007 niet meer worden verkocht als voedingssupplement.

Een schaaltje met yohimbe. (Foto: ANP)

Wat helpt wel?

Het is geen wonder dat er zoveel twijfelachtige potentiemiddeltjes te koop zijn. De reguliere geneeskunde heeft geen pillen in de aanbieding waarmee je ineens zin in seks krijgt. Testosteronpleisters en -injecties zijn er alleen op doktersrecept. En om profijt te hebben van een erectiemiddel als viagra moet de lust er al zijn.

Veel draait simpelweg om jezelf goed voelen. Van Andel: "Mensen kunnen gaan sporten, gezond eten of stoppen met roken. Ook kunnen ze over hun problemen praten of een nieuwe partner zoeken. Maar mensen veranderen niet graag hun gedrag. Met seksuele problemen naar de huisarts gaan is ook niet simpel. We slikken liever een pilletje met een exotisch kruid erin. Lekker makkelijk."

