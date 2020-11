Astronomen hebben een planeet ontdekt waar de omstandigheden zo extreem zijn, dat steen er verdampt en winden er sneller zijn dan geluid. Ook heeft de planeet 100 kilometer diepe oceanen gevuld met magma. Dat schrijven Amerikaanse astronomen in het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Exoplaneet K2-141b staat erg dicht bij zijn ster en ongeveer twee derde van de exoplaneet wijst ook altijd naar die ster. Aan deze kant is het gemiddeld ongeveer 3.000 graden Celsius, terwijl het aan de nachtkant -200 graden is. Aan de dagkant kan gesteente smelten en zelfs verdampen.

Door het sterke temperatuurverschil tussen de nacht- en de dagkant, staan er sterke winden op K2-141b. Deze winden bereiken snelheden van 5.000 kilometer per uur. Dit is sneller dan geluid, dat gemiddeld 1.194 kilometer per uur aflegt.

Deze winden sleuren de wolken van verdampt gesteente naar de koude kant van het hemellichaam, waar de wolken verdampen en het steen regent. De stenenregen komt dan weer neer in oceanen van magma, die doorstromen naar de hete kant van de planeet, waar steen weer verdampt en de cyclus opnieuw begint.

In principe heeft deze planeet dus een regencyclus die doet denken aan hoe regen op aarde ontstaat, alleen dan met gesteente in plaats van water.