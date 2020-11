Paleontologen hebben voor het eerst de fossielen van een eendensnaveldinosaurus, een hadrosauriër, gevonden in Afrika. De vondst impliceert dat het oerdier honderden kilometers heeft gezwommen om nieuwe leefgebieden te vinden, schrijven de Amerikaanse, Franse, Marokkaanse en Spaanse onderzoekers in het vakblad Cretaceous Research.

Voorheen zijn er alleen fossielen ontdekt van eendensnaveldinosauriërs in de Amerika's, Azië en Europa. Vermoedelijk ontstonden de dino's in Noord-Amerika, waarna ze zich uitspreiden naar Zuid-Amerika en Azië, dat miljoenen jaren geleden nog vastzat aan de Amerika's.

Vanuit Azië zou het dier naar Europa zijn getrokken. Dat het dier uiteindelijk Afrika zou bereiken, werd lange tijd als onmogelijk gezien. Noord-Afrika was tijdens het krijt namelijk meer een eilandenarchipel en was dus afgesloten van Europa door diepe wateren.

Nu hebben paleontologen in Marokko de 66 miljoen jaar oude resten van een nieuwe soort eendensnaveldinosaurus gevonden, die zij de Ajnabia odysseus noemen. De vondst was volgens een van de auteurs totaal onverwacht, "alsof je een kangoeroe in Schotland vindt". Volgens de onderzoekers zou dit de eerste landdinosauriër zijn die mogelijk grote afstanden over zee aflegde naar nieuwe leefgebieden.

Ajnabia is Arabisch voor 'buitenlander' en Odysseus was een personage uit de Griekse mythologie, die een lange reis via de zee aflegde.

Vermoedelijk zwom het dier en gebruikte het brokstukken zoals bomen als vlot. Het is niet onwaarschijnlijk dat eendensnaveldinosauriërs goed konden zwemmen: ze hadden grote staarten en krachtige benen.