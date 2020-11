Astronaut André Kuipers heeft maandagochtend de Nederlandse vlag die hij had meegenomen naar het Internationaal Ruimtestation ISS, overhandigd aan het Rijksmuseum. Dat doet hij ter ere van twintig jaar mensen aan boord van het ISS, een jubileum dat maandag wordt gevierd. De vlag kwam terug naar Nederland toen de bemanning van het ISS deze gebruikte om goederen veilig mee in te pakken.

De vlag is gesigneerd door Kuipers en astronauten Don Pettit en Oleg Kononenko, met wie Kuipers in 2011 in het ISS aankwam. Ook Gennadi Padalka, Sergei Revin en Joe Acaba hebben hun handtekeningen op de vlag gezet. Zij bleven in het ISS achter toen Kuipers, Pettit en Kononenko weer naar huis gingen.

"Ik beschouw deze vlag als nationaal erfgoed. Mijn verblijf als eerste Nederlander in het ISS is onderdeel van onze nationale ruimtevaartgeschiedenis", aldus Kuipers. "Het Rijksmuseum is in mijn ogen de meest geschikte plek om dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor het nageslacht te bewaren."

De vlag is in ontvangst genomen door Harm Stevens, conservator twintigste eeuw van het museum. "Het Rijksmuseum beheert een collectie historische vlaggen, waaronder de Amsterdamse scheepsvlag die eind zestiende eeuw door Willem Barentsz noodgedwongen werd achtergelaten op het eiland Nova Zembla", zegt Stevens.

"Binnen die collectie past deze door André Kuipers 'gevoerde' Nederlandse vlag. Die is eveneens een stille getuige van een grensverleggende expeditie, deze keer in de ruimte."

Vlag werd gebruikt om goederen terug naar aarde te verpakken

Kuipers hing de vlag op als decor wanneer hij een videogesprek had met bijvoorbeeld premier Mark Rutte of schoolkinderen. "Dat soort spullen blijft meestal boven in het ISS", vertelt Kuipers in gesprek met NU.nl.

Kuipers had het voorrecht om tijdens zijn missie de Dragon, het allereerste commerciële vrachtschip van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, te koppelen aan het ISS. "Wij moesten allemaal spullen inladen om terug te brengen naar aarde, maar er was geen rekening gehouden met verpakkingsmateriaal voor die spullen."

Om de spullen veilig terug te laten keren naar de aarde, werden de goederen ingepakt in onder meer deze vlag en verschillende kledingstukken. Dit onder de voorwaarde dat de astronauten deze op aarde terug zouden krijgen. "We hebben toen ook die vlag gesigneerd en erbij gestopt."