Een huwelijksdag staat stijf van de tradities. Sommige zijn eeuwenoud, andere juist verrassend recent. Waar komen die gebruiken vandaan?

Culturen van over de hele wereld voeren door de hele geschiedenis heen al ceremonies uit waarbij man en vrouw met elkaar verbonden worden. Of man en man of vrouw en vrouw, dat komt ook steeds vaker voor.

Het doet allemaal heel romantisch aan, maar wat er feitelijk gebeurt, is dat twee mensen een contract afsluiten, vertelt hoogleraar vroegmoderne stedelijke geschiedenis Manon van der Heijden van de Universiteit Leiden.

We doen dat om onze toekomst veilig te stellen. Dankzij de verbintenis weet je bijvoorbeeld dat je partner zal helpen bij het grootbrengen van de kinderen. "En voor de rijke bovenlaag van de bevolking is het altijd belangrijk geweest om vast te leggen hoe het bezit verdeeld wordt."

Getuigen voorkomen narigheid

Bij het voltrekken van het huwelijk zijn niet alleen de bruid en bruidegom van de partij, maar ook getuigen. Eeuwenlang was het voor een huwelijk voldoende als een man en een vrouw tegen elkaar zeiden dat ze met elkaar wilden trouwen. Dat kon ook om tien uur 's avonds in een donker steegje.

"Dat gaf natuurlijk veel problemen", vertelt historicus Van der Heijden. Bijvoorbeeld als een jongen een meisje het bed in had gekregen door snel met haar te trouwen, om de volgende dag het huwelijk glashard te ontkennen.

Er waren ook mensen die stiekem trouwden terwijl hun families dat helemaal niet wilden. "Het huwelijk was dan al een feit." De kerk besloot in 1563 dat een priester het huwelijk moest voltrekken. En dat er getuigen bij moesten zijn.

Twee keer trouwen op een dag

Trouwen in de kerk doen we al eeuwen. Maar eerst moet je elkaar op het gemeentehuis het verlossende woord geven. Het huwelijk dat is afgesloten door een ambtenaar van de gemeente is het huwelijk dat telt voor de overheid.

Die ceremonie is een protestantse uitvinding, legt Van der Heijden uit. In 1572 kreeg de protestantse kerk in grote delen van Nederland de overhand. "Vanaf toen trouwde je voor de protestantse kerk en wilde je dat niet, dan trouwde je voor de gemeente." Katholieken bijvoorbeeld gingen naar het stadhuis voor een huwelijk.

Tegenwoordig moet je trouwen bij een trouwambtenaar. Daarna kun je nog langsgaan bij de pastoor of de dominee, als je dat wilt.

Banketgebouw van een paar verdiepingen

Op het huwelijksfeest staat niet zomaar een taart klaar voor de gasten. Nee, het is een banketgebouw van een paar verdiepingen met bovenop een bruidspaartje. Die komt uit de negentiende eeuw. De trouwerij van de Engelse koningin Victoria in 1840 werd al gevierd met een enorme taart, maar die had nog geen etages.

Dat bouwsel kwam pas bij het huwelijk van haar oudste dochter, ook een Victoria, in 1858. Het waren prins Leopold, jongste zoon van koningin Victoria, en zijn echtgenote prinses Helena Frederika die het gezamenlijk aansnijden van de taart in zwang brachten, bij hun huwelijk in 1882.

Aanzoek zonder ringen

Aanvankelijk was het geven van ringen eenrichtingsverkeer: de vrouw kreeg van haar aanstaande man een ring. Hoewel het lange tijd ook een ander sieraad of een penning kon zijn. Als de vrouw maar iets van bewijs had dat ze een trouwbelofte had gekregen.

"Vanaf de zestiende eeuw gingen mannen en vrouwen ringen aan elkaar geven', vertelt antropoloog Jef de Jager. Maar protestanten vonden het te protserig. De Jager: 'Rond 1930 namen protestanten het gebruik toch over."

Witte bruidsjurk

De bruid draagt vaak een witte jurk, die in de jaren daarna stof verzamelt in de kast. Dat is pure luxe, als je het vergelijkt met vroeger. De meeste mensen hadden geen geld voor een jurk voor eenmalig gebruik. Je trouwde in de kleren die je had.

Het gebruik van een witte bruidsjurk verspreidde zich pas in de negentiende eeuw dankzij de Britse koningin Victoria, die in 1840 in het wit trouwde. Pas na 1920 werd dat populair onder bredere lagen van de bevolking. "Tot in de twintigste eeuw trouwden vrouwen in een donkere jurk. Die kon je ook aan op begrafenissen."

