Australische wetenschappers hebben een meer dan 500 meter hoog koraalrif ontdekt bij het Great Barrier Reef. Volgens het Arc Centre of Excellence Coral Reef Studies vonden wetenschappers voor het eerst in 120 jaar zo'n "gigantisch" vrijstaand koraalrif.

De wetenschappers vonden het rif tijdens een twaalf maanden durende expeditie, zo is woensdag bekendgemaakt. Ze brachten daarbij de zeebodem van het noordelijke Great Barrier Reef met 3D-beelden in kaart, waarvoor een onderwaterrobot (foto) werd gebruikt.

Het ontdekte vrijstaande rif, dat de wetenschappers vergelijken met het lemmet van een mes, is meer dan 500 meter hoog. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is 324 meter hoog. De onderkant van het rif is 1,5 km breed en de top ligt maar 40 meter onder het zeeoppervlak.

Het 3D-model van het ontdekte rif. (Foto: Arc Centre of Excellence Coral Reef Studies)

Andere vrijstaande riffen werden ontdekt in de negentiende eeuw

Er zijn zeven andere hoge vrijstaande riffen bekend, die allemaal zijn ontdekt in de negentiende eeuw. "Onze kennis over de oceaan is lange tijd zo beperkt geweest", zegt Wendy Schmidt, medeoprichter van het Schmidt Ocean Institute, dat betrokken was bij het onderzoek. "Dankzij nieuwe technologieën die fungeren als onze ogen, oren en handen in de diepe oceaan, kunnen we de oceaan verkennen als nooit tevoren."

Het Great Barrier Reef is 's werelds grootste koraalrif en de habitat van vele bedreigde diersoorten, zoals de groene zeeschildpad. Volgens wetenschappers is sinds de jaren negentig de helft van het koraal afgestorven door klimaatverandering. Dit veroorzaakt volgens hen een toename van het aantal verstoringen in het ecosysteem, voornamelijk in de vorm van opwarming van het zeewater.