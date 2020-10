Afrikaanse krokodillen zijn zes miljoen jaar geleden vermoedelijk de Middellandse Zee overgezwommen, om zich vervolgens in Italië en Spanje te vestigen. Dat schrijven biologen in het vakblad Journal of Paleontology.

Verschillende soorten krokodillen leefden miljoenen jaren geleden in Europa, soms zelfs naast elkaar. Een specifieke soort, de 3 meter lange Afrikaanse Crocodyllus, zou niet tot deze inheemse Europese soorten behoren.

Toch troffen paleontologen meerdere restanten van prehistorische krokodillen langs de Middellandse Zee, die vermoedelijk tot de Crocodyllus-soort behoorden. De fossielen werden ontdekt in het Spaanse Valencia en het Italiaanse Toscane.

Dat er meerdere fossielen op een flinke afstand van elkaar zijn gevonden langs de Zuid-Europese kust, doet paleontologen vermoeden dat er een populatie van de krokodillen in Europa leefde.

De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is volgens de ontdekkers dat de krokodillen de Middellandse Zee zijn overgezwommen. Hiervoor vergelijken ze de dieren met hedendaagse soortgenoten, die behendig zijn in het water en tot 32 kilometer per uur kunnen zwemmen.

Zo kunnen moderne zeekrokodillen ver de open zee op zwemmen en bijvoorbeeld de oversteek maken van het continent Oceanië naar Zuidoost-Azië. Ook is vaker waargenomen hoe deze soort tussen de eilanden van de Salomonseilanden en Frans-Polynesië beweegt.