Een dwergsterrenstelsel stortte zich drie miljard jaar geleden in het centrum van onze Melkweg, om het vervolgens in stukken te scheuren. Hierdoor bleven de kapotte resten van sterren over, die door de Melkweg bleven stuiteren. Dat schrijven astronomen in het vakblad The Astrophysical Journal.

Astronomen spotten een aantal sterren in de Melkweg, waarvan een deel naar de aarde toe beweegt en een deel van de aarde af. Nu blijkt dat deze sterren de uiteen gescheurde resten zijn van een oud dwergsterrenstelsel.

Deze sterren 'stuiteren' nog altijd heen en weer door de Melkweg. Ze 'vallen' door het stelsel, worden weer teruggetrokken door zwaartekracht, schieten weer terug door het midden en aan de andere kant herhaalt dat proces zich.

Terwijl ze zich in de Melkweg storten, draaien ze zo snel dat ze een soort gasschillen uitstoten. Deze zien er volgens de ontdekkers uit als het bolle deel van een paraplu. Dit soort structuren zijn weleens eerder gezien in het heelal, maar dit is de eerste keer dat ze in de Melkweg worden gespot.