De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met de sonde OSIRIS-REx een bodemmonster geplukt van de planetoïde Bennu, die op 333 miljoen kilometer van de aarde staat.

Woensdag om 0.11 uur (Nederlandse tijd) bereikte de sonde de planetoïde Bennu. Vanaf 20.00 uur schoten de motoren van OSIRIX-REx aan en begon het voertuig de planetoïde te benaderen. Daarna ging de sonde op zoek naar een geschikte plek om de oppervlakte te raken.

Vervolgens reikte een ongeveer 3,3 meter lange grijparm naar de bodem van Bennu. Uit die grijparm werd een gasflesje tegen de oppervlakte geschoten. Hierbij kwam wat oppervlaktemateriaal vrij, dat door een soort stofzuiger in de arm is opgezogen. Hierna nam OSIRIS-REx weer afstand van de planetoïde.

NASA heeft foto's van de ruimtemissie gemaakt en die opgeslagen in de sonde. Woensdagochtend (lokale tijd) zal NASA de beelden analyseren en naar verwachting ook publiceren.

In de komende week gaat het team achter de missie uitzoeken hoeveel materiaal er precies is verzameld. Als er minstens 60 gram stof is verzameld, krijgt OSIRIS-REx groen licht om weer naar huis te komen. Het monster wordt dan in een speciale capsule aan boord van de sonde geplaatst. Die capsule moet in 2023 bij de aarde worden gelost.

Amerikaanse sonde voorgegaan door Japanse missie

OSIRIS-REx is niet het eerste ruimtevaartuig dat een bodemmonster van een planetoïde plukt. In februari 2019 slaagde de Japanse Hayabusa2-sonde erin om neer te komen op het rotsblok Ryugu, om daar wat materiaal van te rapen.

In december van dit jaar moet Hayabusa2 dat monster terug naar aarde brengen. Australië heeft al toestemming gegeven om het ruimtepakketje op zijn grondgebied te laten landen. Hierna zal de Japanse doorvliegen naar een andere planetoïde, waar ze rond het jaar 2030 aan moet komen.

De allereerste keer dat een onbemande missie materiaal uit de ruimte mee terugnam naar aarde, was tijdens de Sovjetmissie Luna 16 in 1970: deze lander kwam neer op het maanoppervlak, pakte 101 gram grondmateriaal en bracht dit succesvol terug naar onze planeet.