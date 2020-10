Archeologen hebben ongeveer drieduizend jaar oude speelballen gevonden op een begraafplaats nabij de stad Turpan in het noordwesten van China. De grootste bal heeft een diameter van 9,2 centimeter. Het gaat om de oudste sporen van een balspel die ooit in Eurazië zijn gevonden.

De oudste speelballen ter wereld komen uit Egypte en zijn 4.500 jaar geleden gemaakt. De oudste speelballen van het Amerikaanse continent zijn ongeveer 3.700 jaar oud.

Lange tijd werd gedacht dat balspelen pas veel later in Europa en Azië zijn bedacht. Er werd van uitgegaan dat die 2.500 jaar geleden in Griekenland en 2.200 jaar geleden in China zijn bedacht. Nu blijkt dat dit toch langer geleden is gebeurd.

Chinese, Duitse en Zwitserse onderzoekers schrijven in het vakblad Journal of Archaeological Science: Reports dat zij drie leren ballen met diameters van 7,4 tot 9,2 centimeter hebben gevonden. Wat voor spel hiermee werd gespeeld, is nog onbekend.

Volgens de onderzoekers is wel duidelijk dat met ballen werd gespeeld om lichaamsbeweging te krijgen en militairen te trainen. Een van de graven waarbij de ballen werden gevonden, is namelijk van een ruiter die met een boog is begraven.