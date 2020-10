Archeologen hebben in de Amerikaanse staat New Mexico de tienduizend jaar oude voetsporen van een (jong)volwassene en een kleuter ontdekt. De twee liepen ongeveer 1,5 kilometer, vlak bij een mammoet en een gigantische luiaard, maar ze leken hier geen erg in te hebben. Het zou mogelijk gaan om de oudste door vroege mensen achtergelaten voetsporen.

Het kind liep af en toe zelf mee, maar werd voor een deel van de wandeling gedragen, schrijven onderzoekers van de Amerikaanse Cornell Universiteit in Quaternary Science Reviews. De oudste van de twee zou een adolescent kunnen zijn, maar ook een kleine volwassen vrouw.

Dit zou zichtbaar zijn doordat de kleine voetstappen slechts een deel van het spoor zichtbaar zijn en de grotere voetstappen soms aan één kant dieper zijn dan aan de andere kant. Soms liep het kind aan de linkerkant, soms aan de rechterkant.

Het duo liep in een rechte lijn. Ook is er een tweede spoor gevonden, wat vermoedelijk door dezelfde (jong)volwassene is achtergelaten. Bij dit spoor werden er echter geen sporen gevonden van een kind.

Langs route liepen ook mammoeten

De sporen zijn ontdekt in een inmiddels uitgedroogd meer, waar eerder ook de sporen van mammoeten, gigantische luiaards, sabeltandtijgers en reuzenwolven zijn gevonden. De wandeling van het tweetal zou daarom vrij gevaarlijk zijn geweest.

Een mammoet en luiaard hebben de route van de wandelaars zelfs doorkruist. Hier lijken de reizigers echter geen moeite mee te hebben gehad. Doordat de voetsporen in een rechte lijn staan, is te zien dat zij hun wandelpatroon niet aanpasten vanwege de grote dieren

De luiaard lijkt zich wel te hebben aangepast vanwege de aanwezigheid van de mensen, de mammoet liep gewoon onaangepast verder.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat het om een 'ouder en kind' ging. Die band staat echter niet onomstotelijk vast. Volgens de wetenschappers was er sprake van een 'adolescent of jonge vrouw' en een 'jong kind', zonder hun relatie te kennen. Het bericht is daarom aangepast.