De Europese missie naar Mercurius, BepiColombo, heeft donderdag om 5.58 uur voor het eerst de planeet Venus bereikt, zo meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De sonde vloog langs op 10.720 kilometer afstand. Het is de eerste van twee flyby's, waarbij de sonde de zwaartekracht van Venus gebruikt om zichzelf richting Mercurius te katapulteren.

Tijdens de flyby werden al enkele instrumenten van BepiColombo aangezet, om onderzoek te kunnen doen naar de omgeving en atmosfeer van Venus. Met kleine cameraatjes aan boord van de sonde heeft ESA geprobeerd foto's van de planeet te maken. De grote camera op de sonde gaat pas later aan.

BepiColombo voert flyby's uit om de zwaartekracht van planeten te gebruiken om naar Mercurius te komen. Als de sonde rechtstreeks richting de zon zou zijn gelanceerd, zou ze te snel gaan door de zwaartekracht van de zon. BepiColombo zou dan zo langs Mercurius schieten.

Door zichzelf te katapulteren met de zwaartekracht van de aarde en Venus, gecombineerd met een stuwmotor die werkt op zonne-energie, kan de snelheid van BepiColombo gecontroleerd worden. Zo kan ESA garanderen dat de sonde in goede orde aankomt bij de doelplaneet.

207 Animatie van lancering ruimtesonde BepiColombo naar Mercurius

BepiColombo bereikt Mercurius in oktober 2021

In oktober 2018 werd het ruimtevaartuig gelanceerd in een baan om de zon. In april van dit jaar kwam de sonde op ongeveer 12.700 kilometer van de aarde en gebruikte ze de zwaartekracht van onze planeet om haar baan te buigen naar het centrum van het zonnestelsel. Dit was de allereerste flyby van BepiColombo.

De flyby van donderdag was de tweede en de derde zal in augustus 2021 plaatsvinden, ook om Venus. Een maand later vindt de eerste flyby rond Mercurius plaats.

Wanneer de sonde aankomt bij Mercurius, zal ze opsplitsen in twee voertuigen, waarvan er één is gebouwd door de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. De BepiColombo-missie gaat onder meer onderzoek doen naar de opbouw van de binnenste planeet van het zonnestelsel. Ze zal ook kijken naar hoe planeten zich in het algemeen kunnen vormen wanneer ze dicht om een ster draaien.