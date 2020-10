Astronomen hebben waargenomen hoe een zwart gat een ster opzuigt en uitrekt tot een spaghettisliert, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) maandag. Het is de duidelijkste observatie van 'spaghettificatie', het uitrekken van een object door het sterke zwaartekrachtveld van een zwart gat, tot nu toe.

Het zwarte gat bevindt zich op iets meer dan 215 miljoen lichtjaar van de aarde en is daarmee het dichtstbijzijnde geval van spaghettificatie dat ooit is waargenomen. Doordat het vrij dichtbij ligt, kon het erg goed worden gezien. Het gaat om een ster met ongeveer evenveel massa als onze zon. De astronomen zagen hoe ongeveer de helft hiervan werd opgeslurpt in het zwarte gat, schrijven zij in het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bij eerdere observaties van deze soort was de gebeurtenis ook moeilijk zichtbaar, omdat veel puin en stof wordt afgestoten wanneer een zwart gat een ster verslindt. Hierdoor ontstaat een 'gordijn' van materiaal dat het zicht verhindert. Nu zagen astronomen het kosmische geweld vrij vroeg, nog terwijl het puin en stof werd uitgestoten. Het materiaal schiet weg met snelheden tot 10.000 kilometer per seconde.

De gebeurtenis viel voor het eerst op toen in 2019 een felle lichtflits werd gezien in de buurt van een zwaar zwart gat. De onderzoekers richtten vervolgens de Very Large Telescope (VLT) en de New Technology Telescope (NTT), allebei van ESO, op het zwarte gat en konden de gebeurtenis waarnemen.

Dit soort kosmische gebeurtenissen komen zelden voor en zijn lastig waar te nemen. De gebeurtenis van spaghettificatie werd voor het eerst waargenomen in 2018, maar werd onder anderen al door de beroemde natuurkundige Stephen Hawking beschreven in 1988.