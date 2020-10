Israëlische archeologen denken in de Negevwoestijn het tot dusver oudste smeltfornuis voor koper te hebben gevonden. Het fornuis is 6.500 jaar oud, schrijven de ontdekkers in het vakblad Journal of Archaeological Science: Reports.

Het fornuis kwam in 2017 aan het licht, toen in de woestijn een werkplaats werd opgegraven. Daar werden de resten van een fornuis gevonden, evenals een grote hoeveelheid gesmolten koperresidu.

Koper werd zo'n 6.500 jaar geleden al meer geproduceerd, maar het gebruik van een fornuis is nog niet zo vroeg waargenomen. Vaak werden er smeltkroezen gebruikt om koper te produceren.

Samenlevingen hadden meerdere van dit soort werkplaatsen en uit chemisch onderzoek op koperresten blijkt dat zij elk hun eigen recepten hadden om het metaal te produceren.

Metaalbewerkers hielden techniek vermoedelijk geheim

Koper bestemd voor die oven komt echter niet uit de omgeving. Analyse wijst uit dat de metaalbewerkers van deze oven hun koper van minstens 100 kilometer verderop haalden. Dit deden ze mogelijk om hun technieken geheim te kunnen houden.

Koper smelten vroeg om veel kennis van de metaalbewerker, bijvoorbeeld over de benodigde temperaturen. Niet veel mensen hadden deze kennis, waardoor metaalbewerkers vermoedelijk veel aanzien hadden in hun culturen. Door hun techniek geheim te houden, konden ze deze status dus mogelijk behouden.

Het metaal werd destijds in deze regio niet gesmeed tot gebruiksobjecten, maar voor religieuze voorwerpen. Alledaagse gebruiksvoorwerpen waren nog lange tijd van steen gemaakt.