Niet stelen, rechts rijden, belasting betalen: de meeste voorschriften zijn goed op te volgen. Maar wil je je overal aan de wet houden, dan moet je ook deze vreemde regels kennen.

Wat weet jij van 5G? Doe de test van Quest!

Verkleden als Sinterklaas in Deventer

"De burgemeester wijst jaarlijks datum en tijdstip aan waarop de intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden. Het is vóór dat tijdstip en na 5 december 0.00 uur verboden om geheel of gedeeltelijk vermomd of verkleed als Sinterklaas op te treden of zich te bevinden", aldus de Algemene Plaatselijke Verordening van Deventer.

Gelukkig geldt het verkleedverbod alleen voor de publieke ruimte. Ondergrondse sinterklaasmeetings kun je wel het hele jaar organiseren. En een pietenbeleid ontbreekt, dus over pofbroeken hoef je je geen zorgen te maken.

Vliegverbod voor duiven op Urk

Duiven houden lijkt onschuldig, maar op Urk bepaalt de gemeente de stijg- en landingstijden. Op bepaalde dagen mogen de vogels met heimwee niet uitvliegen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Duiven hebben een heel goede reden om zich eraan te houden. Op die dagen laat de gemeente verwilderde duiven afschieten. Jagers zien het verschil niet tussen een huisduif en een wilde. De regel is dus ter bescherming van de postduiven.

Postduiven mogen op bepaalde tijden niet uitvliegen op Urk. (Foto: NU.nl/Chris Heijmans)

Rode streep door stoepkrijt

In de meeste gemeenten is het verboden om zonder toestemming "met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen". De regel is bedoeld om reclameteksten te voorkomen, maar ook kinderen die stoepkrijten overtreden de wet.

De vraag is wel of zij ook bestraft kunnen worden voor dit vandalisme, schreef advocaat Franc Pommer in 2017 in een uitgebreide analyse. Regels moeten wel haalbaar zijn. Pommer schreef dat "van stoepkrijtende kinderen niet gevergd mag worden dat zij vooraf schriftelijk toestemming van de gemeente vragen om op een openbare stoep te mogen krijten".

Aangezien die eis onredelijk is, zijn kinderen waarschijnlijk niet in overtreding als ze een hinkelbaan op de stoep tekenen. Er is in elk geval nog nooit een belhamel voor opgepakt.

In veel gemeenten is stoepkrijt in principe verboden. (Foto: ANP)

Verboden te blaffen in Rotterdam

Geen zorgen, niet elke "woef" of "waf" leidt tot een boete in Rotterdam. De Maasstad voerde het blafverbod in 2013 in om de ergste overlastgevers beter te kunnen aanpakken. Alleen als je hond hinderlijk is door "aanhoudend geblaf of gejank" heb je wat uit te leggen.

Hopelijk lukt dat, want anders kan de boete oplopen tot 2.250 euro. In andere gemeenten mag je hond trouwens ook niet de hele nacht door janken. De Rotterdamse regel is een beetje dubbelop. Onredelijke geluidsoverlast veroorzaken is namelijk hoe dan ook verboden.

Hond blaft tegen video waarin hij zelf blaft tegen zijn eigen video

Kijk uit waar je vloekt

Vloeken is verboden in veertien christelijke gemeenten, waaronder Barneveld, Nunspeet, Putten en Urk. Daar zorgt de plaatselijke regelgeving voor: "Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken". Het gekke is alleen dat die regel weinig voorstelt. Want de lokale vloekverboden botsen met de vrijheid van meningsuiting uit artikel 7 van de grondwet. En die grondwet gaat boven plaatselijke regels.

Vrijheid betekent dat je ook harde dingen over religie mag zeggen. Die vrijheid van meningsuiting is niet zomaar een regeltje. Je kunt je er altijd op beroepen, bepaalde de Hoge Raad dertig jaar terug al na een ruzie tussen een autobestuurder en een parkeercontroleur in Den Bosch. De vloekverboden hebben dus alleen een symbolische waarde.

Kastanjes meenemen uit het bos is stroperij

Iets meenemen uit het bos? Stroperij bedoel je! Want niet alleen een olifant of konijn omleggen geldt als stroperij, maar ook een tak meenemen uit het bos.

Echt waar, artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht laat daarover geen twijfel. Het noemt een hele lijst materialen die je niet zomaar mag meenemen, als je die behoefte blijkbaar voelt. Stelen van onder meer bagger, mos, wier, puin, ongeplukte boomvruchten en afgevallen bladeren is ten strengste verboden.

En daar staat niet zomaar een petieterig strafje tegenover. Je kunt maximaal een maand achter de tralies belanden. Al zijn ons geen daadwerkelijke gevallen bekend van celstraf voor baggerstroperij.

Wat weet jij van 5G? Doe de test van Quest!