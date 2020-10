De Tesla Roadster die twee jaar geleden door SpaceX richting Mars werd gelanceerd, is in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst 'dicht bij' zijn doelplaneet gekomen. De rode cabriolet vloog voorbij de rode planeet op een afstand van 0,05 astronomische eenheden, ongeveer 7,5 miljoen kilometer.

Elon Musk liet zijn eigen Tesla Roadster in februari 2018 gelanceerd worden tijdens de allereerste vlucht van de Falcon Heavy-raket, de vrijwel krachtigste raket op aarde. Tot vier uur na de lancering was de auto via een livestream te volgen, totdat de verbinding werd verbroken.

Achter het stuur van de auto zit een mannequin genaamd 'Starman', die is gekleed in een astronautenpak van SpaceX. De radio van de auto speelt het nummer Space Oddity van David Bowie af.

In het handschoenenkastje ligt het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en op het dashboard staat een miniatuur van de auto met Starman erin.

Volgens Musk moet de cabriolet honderden miljoenen jaren in een baan om de zon kunnen blijven draaien. In augustus 2019 voltooiden Starman en de roadster hun eerste rondje om de zon.