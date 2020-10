Een bijzonder skelet van een tyrannosaurus rex heeft bij een veiling zo'n 27 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna vier keer meer dan het hoogste bedrag dat eerder op een veiling voor een dinosaurus is neergeteld.

Veilinghuis Christie's schatte de waarde van de dinosaurus in op hooguit 7 miljoen euro. De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt.

De tyrannosaurus rex, die bekendstaat als Stan, is een van de grootste exemplaren die van deze soort zijn gevonden. Daarnaast bestaat het opgegraven skelet uit 188 van de naar schatting driehonderd botten die de tyrannosaurus rex had.

Van deze dinosaurussoort zijn wereldwijd maar vijftig exemplaren gevonden sinds de eerste in 1902 werd opgegraven. De meeste skeletten staan in musea of zijn in het bezit van particuliere instellingen.

Skelet is in de jaren tachtig gevonden

Stan leefde ongeveer 67 miljoen jaar geleden en zou rond de 8.000 kilo hebben gewogen. Het skelet, dat zo'n 12 meter lang en 4 meter hoog is, werd in 1987 door amateurpaleontoloog Stan Sacrison gevonden in de Amerikaanse staat South Dakota.

Wetenschappers dachten aanvankelijk dat het om een skelet van een triceratops ging, een soort die vaker is opgegraven. Pas aan het begin van de jaren negentig werd duidelijk dat het om een tyrannosaurus rex ging.