De Nobelprijs voor Natuurkunde is dinsdag toegekend aan drie wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar zwarte gaten. De helft van de prijs gaat naar Roger Penrose en de andere helft gaat naar Reinhard Genzel en Andrea Ghez.

Het drietal krijgt de prestigieuze prijs, die gekoppeld is aan een bedrag van bijna 1 miljoen euro, vanwege hun ontdekking van "geheimen in de donkerste hoeken van de Melkweg".

Penrose krijgt de prijs vanwege zijn wiskundige methoden om de relativiteitstheorie van Albert Einstein verder te onderzoeken. De Britse natuurkundige heeft aangetoond dat de theorie daadwerkelijk verklaart hoe zwarte gaten tot stand komen.

Genzel en Ghez ontdekten de invloed van zwarte gaten op de banen van sterren. "Hun pionierswerk heeft ons het tot nu toe overtuigendste bewijs van een superzwaar zwart gat in het midden van de Melkweg opgeleverd", aldus het comité.

Vierde vrouwelijke winnaar van Nobelprijs voor Natuurkunde

Ghez is de vierde vrouw die de Nobelprijs voor Natuurkunde in ontvangst mag nemen. "Ik hoop dat ik andere jonge vrouwen kan inspireren dit vakgebied in te gaan", zegt de Amerikaanse in een eerste reactie. "Het is een vakgebied dat je zo veel kan brengen. Als je passie hebt voor de wetenschap, kan er zo veel worden gedaan."

Maandag werd de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend aan de ontdekkers van het hepatitis C-virus. Tot en met volgende week maandag wordt elke werkdag een Nobelprijs toegekend. De prijzen worden later dit jaar via een vanwege de coronapandemie aangepaste ceremonie op afstand uitgereikt.