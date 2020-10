Als je trouwt, doe je dat voor altijd. En wat je dochter of zoon ook uitspookt, "het blijft toch je kind". Bestaat er echt onvoorwaardelijke liefde tussen mensen? Of willen we daar vooral heel graag in geloven?

Of geliefden elkaar nou de tent uit vechten, of we gebrouilleerd raken met familieleden of niet, altijd houden we vast aan ons ideaalbeeld: dat veel vormen van liefde onvoorwaardelijk zijn. Maar of dat realistisch is?

"We weten veel over verschillende eigenschappen van liefdesbanden. Je kunt ze grofweg indelen in vier lagen", vertelt hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn van Tilburg University. Zij doet onderzoek naar liefde.

Onderop zit medemenselijkheid, een liefde die niet heel selectief of eeuwigdurend is. Erboven ligt de laag van goede vriendschappen. "Die kunnen lang bestaan, maar ze kunnen ook uitdoven en ze zijn niet geheel uniek: vaak hebben mensen meerdere goede vrienden."

“Over het algemeen kan de romantische liefde wel tegen een stootje” Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie

Roze wolk helpt mee

Als derde laag noemt Sitskoorn de romantische liefde. Wat daarbij vooral in het prille begin helpt, is de roze wolk. "Onderzoekers aan het University College in Londen lieten mensen die hevig verliefd waren kijken naar foto's van hun geliefden en andere mensen uit hun omgeving, terwijl er een hersenscan gemaakt werd", vertelt de neuropsycholoog.

"Zodra mensen naar hun geliefde keken, werden delen van het beloningssysteem in hun hersenen actief. En de hersengebieden die een rol spelen bij een oordeel vellen en negatieve emoties voelen, werden onderdrukt." Dat mechanisme heeft een biologische functie: die roze bril komt de voortplanting ten goede.

Er komt alleen wel een keer een moment waarop die roze wolk verdampt en ook de minder leuke kanten aan iemand zichtbaarder worden. Maar zelfs dan blijken veel mensen toch bereid eraan vast te houden. "Over het algemeen kan de romantische liefde wel tegen een stootje, zeker als er ook kinderen en een hypotheek in het spel zijn", aldus Sitskoorn.

Wanneer mensen naar hun geliefden kijken, worden delen van het beloningssysteem in de hersenen actief en worden delen die negatieve emoties voelen onderdrukt. (Foto: Pro Shots)

Opoffering wordt beloond

Dat klinkt eerder als pragmatisch dan als onvoorwaardelijk. En neurobiologisch klopt dat ook wel. Sitskoorn: "Je kunt onvoorwaardelijke liefde definiëren als liefde met zelfopoffering omwille van het welzijn van de ander. Maar die liefde is nooit onbaatzuchtig als we het vanuit de hersenen bekijken. Daar wordt namelijk jouw primaire genotssysteem geprikkeld als jij iets doet voor iemand anders."

En dus bestaat onvoorwaardelijke liefde in neurobiologisch opzicht volgens de Sitskoorn niet. Zelfs niet in de vierde en bovenste liefdeslaag, die tussen ouder en kind. "Die liefde gaat zelden kapot."

Mijn kind is de knapste

Bij de liefde van een ouder voor een kind speelt de roze wolk óók een rol. Ouders denken dat hun kind de knapste, leukste en mooiste is. Ook hun beoordelingsmechanisme is vertroebeld. "En dat is maar goed ook, want ouders zijn met hun opvoedtaak jaren zoet. Een kind wordt geboren met onvolwassen hersenen, sociaal totaal afhankelijk. Daar moet een ouder een heel lange tijd veel liefde in stoppen, anders wordt het niks."

En waarom willen ouders alles geven om maar te zorgen dat het goed gaat met hun kind? Jawel, omdat dat ze dus ook zelf een goed gevoel geeft. Sitskoorn verwijst weer naar het genotssysteem in het brein. 'Je beïnvloedt met de opvoeding niet alleen de hersenen van het kind, maar ook die van jezelf.

Liefde tussen ouder en kind gaat zelden kapot. (Foto: Getty Images)

Lang en gelukkig

Als we dit weten, waarom hebben we dan zo'n zwak voor die irreële onvoorwaardelijke liefde? "Logisch", vindt Sitskoorn, "als iedereen samen gelukkig is, brengt dat iedereen heel veel."

Moeten we dus maar vooral blijven geloven in happily ever after? De Israëlische filosoof Aaron Ben-Ze'ev vat het in zijn boek The Arc of Love optimistisch samen: "Als je het ideaalbeeld van onvoorwaardelijke liefde vasthoudt en je geliefde ziet als uniek en waardevol, dan kun je zomaar een selffulfilling prophecy in het leven roepen: een diepgaande en stabiele relatie die lang kan duren."

Kortom: onvoorwaardelijke liefde bestaat neurobiologisch gezien niet. Wel eeuwige liefde, maar gek genoeg heeft die dan weer meer met ons brein dan met ons hart te maken.

