Astronomen hebben een aantal sterrenstelsels ontdekt die dicht om een zwart gat draaien. De sterrenstelsels worden vastgehouden in een "spinnenweb van gas", meldt de European Southern Observatory (ESO) donderdag in een persbericht. Het zwarte gat in het spinnenweb heeft volgens ESO de massa van een miljard zonnen.

Het hele 'spinnenweb' is meer dan driehonderd keer zo groot als ons hele Melkwegstelsel en is ongeveer een miljard jaar na de oerknal ontstaan. Het is het oudste netwerk van zulke grote hemellichamen dat ooit is gevonden.

Het licht dat afkomstig is van de stelsels heeft er 900 miljoen jaar over gedaan om de Very Large Telescope (VLT) van ESO te bereiken. Dit betekent dat het zwarte gat in het spinnenweb opvallend vroeg is ontstaan.

Zwarte gaten doen er lang over om te ontstaan en zeker om zo groot te worden als die in het spinnenweb. Vermoedelijk ontstond dit gat toen een ster instortte, maar het zal heel snel gegroeid moeten zijn om de massa van een miljard zonnen te bereiken.

Ook is nog niet zeker hoe het spinnenweb van gas kon ontstaan. De ontdekkers vermoeden dat donkere materie hierbij een rol heeft gespeeld. Deze materie is met huidige technologie niet waarneembaar, maar vermoedelijk bestaat ruim een kwart van het hele heelal eruit. Deze materie heeft vermoedelijk het gasweb gecreëerd waarin de sterrenstelsels en het zwarte gat konden ontstaan.