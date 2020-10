Mannetjesbavianen die vriendschappen sluiten met vrouwelijke soortgenoten hebben een grotere kans op overleven dan bavianen die dat niet hebben, schrijven biologen in het blad Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Bij verschillende diersoorten, van apen tot paarden, is bekend dat sociale contacten invloed hebben op de overlevingskans van deze dieren. Nu blijkt dat ook bij bavianen het geval te zijn. Onderzoekers dachten lange tijd dat dit mannelijke bavianen alleen voortplantingsvoordelen oplevert: ze vinden een partner en iemand die voor hun nakomelingen zorgt.

Toch blijkt er ook een platonisch voordeel aan te kleven: bavianen lijken langer te leven als ze vriendinnen hebben. Mannetjes met sterke vriendschappen met vrouwtjes hadden 28 procent meer kans om weer een jaar ouder te worden, vergeleken met mannetjes die alleen leefden. Hoe dit precies kan, is nog onbekend.

Onderzoekers analyseerden 35 jaar aan data afkomstig van 540 bavianen in het Keniaanse Amboseli National Park. Sinds de jaren zeventig doen wetenschappers vrijwel dagelijks onderzoek naar bavianen in het zuiden van het Afrikaanse land.

Van individuele primaten wordt bijgehouden met wie ze bevriend zijn en hoe ze hun levens doorbrengen. De vriendschappen waren zichtbaar doordat mannetjes en vrouwtjes elkaar veel vlooiden, ook wanneer een vrouwtje niet vruchtbaar was.