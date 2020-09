Poollicht is niet alleen te vinden op planeten en sommige manen, maar nu ook op een komeet. Dat meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maandag, nadat wetenschappers beelden hebben bestudeerd die zijn gemaakt door ruimtesonde Rosetta.

Het gaat om de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G). De komeet heeft zijn eigen aurora borealis, het fenomeen dat veroorzaakt wordt door zonne-uitbarstingen.

Bij hevige zonnewinden ontsnapt een stroom van geladen deeltjes van het oppervlak van de zon. Deze elektromagnetische deeltjes kunnen rode of blauwe gloed veroorzaken als ze de atmosfeer van een hemellichaam bereiken.

Al eerder was te zien dat het licht van de zon wordt afgebogen van 67P/C-G. Na nadere bestudering bleek het licht echter te ontstaan doordat de zonnedeeltjes reageren op het gas in de nevelwolk om de kern van de komeet. Het resultaat zijn ultraviolette lichtbundels die niet met het blote oog te zien zijn, maar wel met gespecialiseerde instrumenten.

Deze ontdekking kan licht werpen op hoe zonnewinden invloed hebben op het reizen door de ruimte en het beschermen van satellieten en ruimtevaartuigen.

1 Bekijk hier beelden van de komeet met eigen 'poollicht'

Ook poollicht te zien op planeten en manen

Niet alleen op onze aarde komt poollicht voor. Eerder werd al ontdekt dat ook Saturnus, Uranus en Mars het verschijnsel kennen, net als Jupiter en zelfs op enkele van zijn manen. Het is voor het eerst dat het fenomeen ook op een komeet is vastgesteld.

Op de aarde komen het noorderlicht en het zuiderlicht alleen voor aan de polen, omdat de deeltjes door het aardmagnetische veld naar de polen worden geleid.

67P/Churyumov-Gerasimenko was het einddoel van Rosetta. Deze ruimtesonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA werd in 2004 gelanceerd en bereikte de komeet in 2014.