In de atmosfeer van de planeet Venus is een zeldzame stof, fosfine, gevonden dat op aarde alleen bekend is in de uitstoot van fabrieken of van micro-organismen. Dit zou erop kunnen wijzen dat er leven te vinden is in de atmosfeer van de op een na binnenste planeet van ons zonnestelsel, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) maandag.

ESO zegt dat al jaren wordt gespeculeerd over mogelijk leven in de atmosfeer van Venus. Op de oppervlakte is het er met ruim 420 graden Celsius te heet, maar hoog boven die oppervlakte is het er 30 graden, aanzienlijk prettiger. Als deze organismen er inderdaad zijn, zouden ze wel opgewassen moeten zijn tegen de extreem zure wolken boven de planeet. Deze bestaan namelijk voor 90 procent uit zwavelzuur.

De ontdekkers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan, schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy dat zij al meerdere pogingen hebben gedaan om de oorsprong van het fosfine te achterhalen.

Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar bronnen op de oppervlakte van Venus, zoals vulkanen of het opstuiven van mineralen, evenals bronnen in de atmosfeer, zoals bliksem. De astronomen hebben nog geen bron aan kunnen wijzen die de gevonden hoeveelheden fosfine zou verklaren. Hiermee blijft de mogelijkheid van buitenaards leven op Venus openstaan.

De stof fosfine werd in eerste instantie ontdekt door de James Clerk Maxwell-telescoop op Hawaï en later bevestigd door de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array-telescoop in Chili.