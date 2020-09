Voor het eerst is er iemand in een 'levende doodskist' begraven. Een overledene werd zaterdag in Den Haag begraven in een kist gemaakt van plantenwortels en paddenstoelen, die ervoor zorgen dat een stoffelijk overschot snel wordt gecomposteerd. Dit is de eerste keer in de wereld dat iemand op deze manier 'terug wordt gegeven' aan de natuur.

"Het was een heel bijzonder moment", vertelt Bob Hendrikx, biodesigner van de Living Cocoon. "Dit is de eerste keer dat er een mens wordt gecomposteerd op deze manier en het is een eer om zo betrokken te zijn bij iemands begrafenis."

Hendrikx ontwikkelde de 'Living Cocoon' samen met de TU Delft en Naturalis. Zij gingen een samenwerking aan met uitvaartbedrijf CUVO Uitvaartzorg en De Laatste Eer, dat de levende doodskist in het 'assortiment' voor begrafenissen opnam. De verwachting was dat het nog jaren zou duren voordat de eerste Living Cocoon in de praktijk kon worden gebruikt, maar al binnen een dag werd de doodskist uitgekozen voor een uitvaart.

Momenteel heeft het bedrijf van Hendrikx, Loop, tien kisten gemaakt. "Doordat we met levend materiaal werken, zijn alle kisten anders. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor paddenstoelen boven op de kist, in plaats van bloemen", vertelt Hendrikx.

Kist gemaakt van levend web van schimmels en plantenwortels

Het kan soms tien jaar duren voor een menselijk lichaam composteert. Wanneer dat lichaam zich in een kist bevindt, kunnen daar nog meer jaren bijkomen. Door de levende doodskist zou het lichaam in twee tot drie jaar al opgenomen kunnen zijn in de grond.

De kist is gemaakt van mycelium, een soort web van schimmeldraden en planten- en bomenwortels. Door een mal te maken en hier mycelium in te kweken kan er dus een complete doodskist van organisch en levend materiaal worden ontwikkeld.

Dit mycelium zet allerlei afvalstoffen om in voedingsstoffen voor de natuur en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om vervuilde grond te verschonen. De kist zorgt er dus niet alleen voor dat bestaande planten beter kunnen groeien; het moet de kwaliteit van de omliggende grond verbeteren. Vervolgonderzoek moet laten zien hoeveel de kist precies bijdraagt aan de bodemkwaliteit.

"Momenteel leven wij door constant dingen uit de natuur te pakken", vertelt Hendrikx. "Met deze uitvinding hopen wij de relatie met de natuur meer gelijkwaardig te maken en ook iets terug te geven."