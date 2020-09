Rendierfokkers in het Russische Siberië hebben het karkas van een uitgestorven jonge holenbeer gevonden, dat bijna perfect intact is gebleven in ijs. Dat meldt de Staatsuniversiteit van Jakoetsk zaterdag. Holenberen zijn meer dan tienduizend jaar geleden uitgestorven.

De holenbeer werd gevonden op het eiland Bolshoy Lyakhovsky. Het dier is gestorven met zijn tanden ontbloot. Deze beer leefde waarschijnlijk tussen de 22.000 tot 39.500 jaar geleden.

Wetenschappers van de universiteit van Jakoetsk doen nu onderzoek op het karkas. De universiteit doet ook veel onderzoek op bijvoorbeeld mammoeten en uitgestorven neushoorns.

Het is volgens wetenschappers de eerste keer dat er een compleet karkas van deze beer is ontdekt. Voorheen zijn alleen botten en schedels gevonden, maar dit exemplaar heeft al zijn organen nog, zijn huid en zijn snuit.

Holenberen zwierven tijdens het pleistoceen (2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden) door Europa. Fossielen van de tot 3,5 meter hoge en 450 kilo zware beer zijn gevonden in onder meer Engeland, Nederland, Duitsland en de Kaukasus.