De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil maanstenen en -gruis inkopen van commerciële partijen die zelf deze stenen van de maan oprapen. Eerder deze week riep NASA private bedrijven al op om specifieke apparatuur naar de maan te vervoeren. Hiermee is de organisatie hard bezig om commerciële partijen nauwer bij de terugkeer naar de maan te betrekken.

Partijen komen in aanmerking voor een contract als ze bijvoorbeeld transparant zijn over hun handelen en zich houden aan de afspraken van het internationale Ruimteverdrag uit 1967. In dit verdrag staat onder meer dat niemand de macht over een hemellichaam kan opeisen.

Het ophalen en verkopen van maangrond moet plaatsvinden voor 2024, wanneer de Verenigde Staten weer astronauten op de maan willen zetten. De enige maanstenen die naar aarde zijn gehaald, komen van meteorieten, de onbemande Loena-missies door de Sovjet-Unie in de jaren vijftig, zestig en zeventig en van de Amerikaanse Apollo-missies uit de jaren zestig en zeventig.

Door meer te leren over maangrond en de toepassingen ervan, hopen ruimtevaartorganisaties het mogelijk te maken om mensen voor langere tijd op de maan te laten verblijven, bijvoorbeeld als een nederzetting. De kennis die de organisatie opdoet met verblijven op de maan, hoopt ze weer toe te kunnen passen voor de verkenning van Mars.

60 NASA-animatie toont vijftig jaar oud uitzicht op de maan

NASA deed al oproep voor vervoer 100 kg aan apparatuur

NASA deed eerder deze week al de oproep aan commerciële partners om diverse onderzoeksapparatuur, zoals een automatische boor, naar de maan te brengen. Het gaat in totaal om 100 kilogram aan spullen, die door veertien verschillende partners vervoerd kunnen worden. Deze partners zijn onder meer SpaceX, Lockheed Martin en Blue Origin van Amazon-topman Jeff Bezos.

Deze commerciële partners werken ook aan eigen maanlanders om zowel apparatuur als astronauten op het hemellichaam neer te kunnen zetten. NASA zelf werkt alleen aan de Orion-capsule, wat astronauten in een baan om de maan moet brengen. Het voertuig waarmee ze in 2024 daadwerkelijk voet op de maan moeten gaan zetten, wordt dus verschaft door een privaat bedrijf en is ook nog niet af of, zover bekend, getest.

Een concepttekening van Blue Moon, de maanlander van Blue Origin. (Foto: Blue Origin Corp.)