De planetoïde 101955, beter bekend als Bennu, stoot regelmatig stukjes steen af en astronomen snapten een lange tijd niet waarom. Nu blijkt dat Bennu constant wordt gezandstraald door miniplanetoïden en mogelijk daardoor regelmatig afbrokkelt. Dat meldt het Amerikaanse South West Research Institute.

Planetoïden staan er niet om bekend erg actief te zijn. Het zijn rotsblokken die door het heelal draaien en ze zijn vrij passief. Kometen zijn juist wel actief: zij laten regelmatig brokstukken los doordat ijs en stof in de kometen opbrandt, wat de karakteristieke staart geeft.

Waarom planetoïde Bennu dan wel zo actief is en regelmatig stukjes steen loslaat, was dan ook niet duidelijk voor astronomen.

Nu blijkt dat het rotsblok regelmatig wordt getroffen door kleine planetoïden, zo groot als een zandkorrel. De korrels raken het object met de snelheid van hagel uit een jachtgeweer en mogelijk daardoor stoten stukjes gesteente van Bennu af.

Volgens NASA is er nog een mogelijke reden dat Bennu afbrokkelt. De planetoïde draait om de zon en om zijn eigen as, waardoor de oppervlakte van de planetoïde constant opwarmt en afkoelt. Deze temperatuurverschillen kunnen er ook voor zorgen dat het object massa verliest.

Planetoïde sinds 2019 van dichtbij onderzocht door sonde

Bennu wordt momenteel van dichtbij onderzocht door de NASA-sonde OSIRIS-REx. Het object bevindt zich gemiddeld op 168 miljoen kilometer de zon en doet 1,2 jaar over een ronde. Bennu is ongeveer 565 meter groot, iets groter dan het One World Trade Center in de Amerikaanse stad New York.

OSIRIS-REx kwam in december 2019 aan bij Bennu en in 2023 moet het ruimtevaartuig terugkomen op aarde met een monster van de planetoïde. In de tussentijd stuurt de sonde foto's en data terug over Bennu.