Diverse bevolkingen hebben vaak hun eigen delicatessen en eetgewoonten, die onderdeel zijn van hun cultuur. Nieuw onderzoek door de Amerikaanse universiteit Harvard, beschreven in vakblad eLife, laat zien dat bonoboapen die ook lijken te hebben. Leefgroepen van bonobo's in een Congolees reservaat hebben zo hun voorkeuren voor eekhoorn of antilope.

Twee losse bonobogroepen die in hetzelfde reservaat in de Democratische Republiek Congo leven, blijken na vijf jaar observaties elk hun eigen voorkeursvoedsel te hebben. De groepen, de 'Ekalakala' en de 'Kokoalongo', lijken elk hun eigen favoriete prooidier te hebben waar ze aanzienlijk meer op jagen.

Over het algemeen hebben de dieren een vergelijkbaar leventje. Ze slapen in een soort vogelnesten die ze zelf bouwen en ze hebben toegang tot dezelfde dieren om op te jagen. Toch jaagt de Ekalakala veel meer op stekelstaarteekhoorns en de Kokoalongo op duikerantilopen.

In de periode van augustus 2016 tot januari 2020, zagen onderzoekers 59 jachttochten van de Ekalakala. 31 keer werden stekelstaarteekhoorns gevangen en verorberd en slechts één keer viel een duiker ten prooi. De Kokoalongo vingen in diezelfde periode elf duikers en slechts drie eekhoorns.

"Het is alsof twee groepen mensen heel dicht naast elkaar leven en de ene groep eet liever kip en de ander liever rund", aldus een van de betrokken onderzoekers.

Leefgroep lijkt enige bepalende factor

Het jachtgedrag lijkt niet beïnvloed te worden door locatie, timing, seizoen of bijvoorbeeld de grootte van de jachtgroep. De ene bepalende factor die de onderzoekers konden vinden, was of een bonobo behoorde tot de Ekalakala of de Kokoalongo.

Volgens de wetenschappers gaat het hier daarom om het mogelijk hardste bewijs voor culturele voorkeuren onder aapachtigen.