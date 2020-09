Wetenschappers hebben vorig jaar een zwaartekrachtgolf opgepikt die voortkwam uit een botsing van twee zwarte gaten die zeven miljard jaar geleden plaatsvond. De waarneming werd woensdag bekendgemaakt in meerdere wetenschappelijke bladen.

De trilling bestond uit vier golfjes die in totaal maar een tiende van een seconde duurden. Maar de schok was uitzonderlijk: het was de grootste zwaartekrachtgolf uit het heelal dat ooit werd gemeten.

De golf werd opgepikt door twee hypergevoelige zwaartekrachtgolftelescopen in Italië en de VS.

De botsing van de twee zwarte gaten vond zo'n 7 miljard jaar geleden plaats, op een afstand van 150 miljard triljoen kilometer van de aarde vandaan. De collisie was zo hevig dat de twee gaten samensmolten.

De zwaartekrachtgolven worden sinds 2015 gemeten

Het ene gat was 85 keer zo zwaar als de zon, het andere gat 66 keer zo zwaar. Door de fusie ontstond een nieuw zwart gat dat ongeveer 142 keer de massa van de zon heeft.

De schokgolf die nu is gemeten, is vergelijkbaar met de rimpels in een vijver als daar een steen in wordt gegooid. De zwaartekrachtgolven worden sinds 2015 gemeten.

Een zwart gat ontstaat als grote sterren 'sterven', oftewel uitdoven. Er ontstaat dan een gat dat enkele tientallen keren zo zwaar als de zon is. De naam zwart gat verwijst naar het feit dat zelfs licht niet aan de zwaartekracht van zo'n zwart gat kan ontsnappen.

Zwarte gaten van dit formaat leken niet te bestaan

In het midden van de Melkweg bevindt zich een 'superzwaar zwart gat', dat miljarden keren zo zwaar als de zon is. Het zwarte gat dat is ontstaan door de botsing die nu is gemeten, is een medium zwart gat. Daarbij is het het zwaarste medium zwarte gat dat ooit is gemeten.

Tot nu toe werd aangenomen dat sterren boven de 65 zonmassa's bij hun 'overlijden' niet in elkaar gedrukt zouden worden tot zwart gat, maar uit elkaar knallen.