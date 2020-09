September wordt vaak gezien als de maand van spinnen. In deze tijd van het jaar lijken mensen steeds vaker de achtpotige beesten door hun huizen en tuinen te zien kruipen. Maar waarom is dat nou juist in september?

"Eigenlijk is september niet echt een spinnenmaand", vertelt entomoloog Peter van Helsdingen van het EIS Kenniscentrum Insecten. "Het komt vooral doordat een aantal grote opvallende spinnen volwassen zijn geworden rond september."

Dit zijn bijvoorbeeld kruisspinnen, die tijdens landelijke spinnentellingen het meeste voorkomen. "Als je rond deze tijd van het jaar in de tuintjes van mensen kijkt, dan zie je overal de webben van de kruisspin."

Echter zijn het maar een handjevol spinnen van de in totaal ruim zeshonderd soorten in Nederland, die het beeld van de 'spinnenmaand' bepalen. Volgens Van Helsdingen is mei eigenlijk de topperiode van de achtpotigen. "Dan zijn een aantal minder bekende en kleinere soorten volwassen geworden."

Ook is september de tijd van het jaar dat mannetjesspinnen op zoek gaan naar een partner. "De vrouwtjes zitten gewoon in een web of onder een steen. Mannetjes gaan op stap en in die activiteit willen ze vaak bij iemand naar binnen lopen".

Wat te doen bij een ongewenste kruiper in huis

Niet iedereen wordt gelukkig van het aanzicht van een spin. "Het belangrijkste is dat je altijd rustig blijft. Spinnen zijn nuttige dieren en absoluut niet gevaarlijk in Nederland", vertelt entomoloog Eugène Bruin, die jarenlang mensen met een angst voor spinnen hielp.

"Je kan ze gewoon lekker laten zitten. Als je er echt bang voor bent, zet er dan een kopje overheen en schuif daar een papiertje onder. Dan kan je ze zo buiten loslaten." Volgens Bruin zijn veel spinnen die in huis worden gezien verdwaald. "Voor hetzelfde geld lopen ze dus vanzelf weer naar buiten."