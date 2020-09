Paleontologen hebben een 80 miljoen jaar oud dinosaurusei gevonden, met daarin een embryo dat bijzonder goed bewaard is gebleven. Dergelijke vondsten zijn uiterst zeldzaam, aldus de ontdekkers in het wetenschappelijke vakblad Current Biology. Het zou de eerste keer zijn dat een intact embryo van een dinosaurus kon worden onderzocht.

Het ei werd gevonden in het Argentijnse deel van Patagonië. In de specifieke omgeving van de vindplaats zijn eerder nog geen dinosaurusfossielen gevonden. Bij deze opgraving zijn echter wel meerdere eieren uit de grond gehaald.

Een titanosaurus legde dit ei miljoenen jaren geleden. De titanosaurus was een geslacht van plantenetende dinosaurussen, de grootste landdieren die ooit hebben bestaan. In het ei zit mogelijk de intactste schedel van een titanosaurus die ooit is gevonden.

De schedel is enkele centimeters groot en laat zien dat titanosaurussen op jonge leeftijd een hoorn op de snuit hadden. Mogelijk konden ze die gebruiken om het ei van binnenuit open te tikken. De dinosaurus zou deze hoorn dan op latere leeftijd verliezen. Het is voor het eerst dat er een aanwijzing voor zo'n hoorn is gevonden.

Paleontologen konden het embryo onderzoeken door de eierschil eromheen met een zuur op te lossen. Daarna kon het embryo met een stralingstechniek worden 'ontleed'. De andere eieren die op dezelfde plek zijn gevonden, worden ook met behulp van deze technieken onderzocht.