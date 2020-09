Archeologen hebben in het noordwesten van Saoedi-Arabië verschillende rechthoekige stenen bouwwerken gevonden van ruim zevenduizend jaar oud. Waar de 600 meter lange bouwwerken voor werden gebruikt is nog onduidelijk, maar vermoedelijk was er sprake van een religieuze functie.

De onderzoekers vonden ruim honderd van dit soort bouwwerken in het zuiden van de Nefud-woestijn. Een dergelijk bouwwerk wordt in het Arabisch mustatil (rechthoek) genoemd. Mustatils worden alleen in het noordwesten van Saoedi-Arabië gevonden.

Aan beide uiteinden van de rechthoeken staan grote platformen, die onderling worden verbonden door lage muren. De muren hebben geen duidelijke ingangen en in de omgeving van de mustatils zijn weinig tot geen gereedschappen gevonden. Dit laatste suggereert volgens de onderzoekers dat de gebouwen niet waren bedoeld voor algemene belangen, zoals het houden van dieren of het bewaren van water.

Hoewel er weinig gereedschap werd gevonden, troffen de archeologen bij één mustatil wel verschillende dierenbotten aan. Bij een ander bouwwerk werd weer een steen gevonden met een geometrische vorm erop geschilderd.

Mogelijk werden de mustatils gebruikt voor religieuze bijeenkomsten, beschrijft het internationale team van onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad The Holocene. Vermoedelijk kwamen mensen hier samen voor bijvoorbeeld feestmalen of het offeren van dieren.

Meerdere mustatils zijn ook vlak naast elkaar geplaatst, wat suggereert dat het bouwen van de constructies een sociale aangelegenheid was.