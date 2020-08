Het lukt steeds meer bergbeklimmers de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Washington en Californië dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad PLOS ONE.

De onderzoekers vergeleken de periode van 1990 tot en met 2005 met de periode van 2006 tot en met 2019.

In de eerste periode gingen ongeveer 2.200 klimmers voor het eerst naar boven en wist een derde de top te bereiken. In de tweede periode gingen ruim 3.600 mensen naar boven en wist twee derde de berg te bedwingen. Het aandeel dat de trip niet overleefde, is hetzelfde gebleven: 1 procent.

De toename in het aandeel succesvolle klimtochten hangt onder meer samen met verbeterde weersvoorspellingen en beter gebruik van bijvoorbeeld kunstmatige zuurstoftoevoer. Daarnaast zijn er op de route extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals kabels waar klimmers zich aan kunnen vastmaken.

"Het is nog steeds een ontzettend gevaarlijke berg en het beklimmen zal nooit makkelijk worden", aldus een van de auteurs van het onderzoek. "Het is nog ver boven wat de meesten aankunnen."

Door bij te houden hoeveel mensen de top halen, hopen onderzoekers de kans op succes beter te kunnen berekenen. Zo weten de onderzoekers ook dat een zestigjarige klimmer inmiddels evenveel kans heeft om de top te halen als een veertigjarige die de berg tussen 1990 en 2006 probeerde te bedwingen.

68 Fatale ongelukken Mount Everest: 'Het is een dodenrace'

Onderzoek gebaseerd op gegevens Reuters-journalist

Het onderzoek is gebaseerd op The Himalayan Database, een dataset die werd bijgehouden door de inmiddels overleden Reuters-journalist Elizabeth Hawley. Zij hield de gegevens bij tot ze in 2018 op 94-jarige leeftijd overleed.

"Je hebt de Mount Everest nog niet beklommen totdat mevrouw Hawley dat heeft bevestigd", is volgens de onderzoekers een gezegde onder klimmers.

Hoeveel mensen dit jaar hebben geprobeerd de berg te beklimmen, wordt niet duidelijk uit dit onderzoek. De berg werd vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten voor klimmers en zal in de herfst worden heropend.