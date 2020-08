Een nieuw ontdekte prehistorische slangster is vernoemd naar de Nederlandse metalzangeres Floor Jansen van de band Nightwish, zo melden onderzoekers van natuurhistorische musea van Maastricht en Luxemburg. De Ophiomitrella floorae leefde gedurende het krijt in wat tegenwoordig Nederland is.

De Luxemburgse onderzoeker Ben Thuy en zijn collega uit Maastricht John Jagt zijn allebei fans van metalmuziek en in het specifiek ook van de muziek van Jansen. "Door onze passies te combineren met ons werk, hopen we meer mensen te interesseren voor dit vak", legt Thuy uit aan NU.nl.

"Alleen een omschrijving van zo'n fossiel is niet heel interessant. Maar als je het kan koppelen aan bijvoorbeeld muziek, dan wordt het een stuk leuker", legt de paleontoloog uit.

Het is ook niet de eerste keer dat een fossiel wordt vernoemd naar een muzikant. Eerder is er al eens een fossiel van een prehistorische worm vernoemd naar Ian "Lemmy" Kilmister, de overleden frontman van de metalband Motörhead.

Onderzoeker John Jagt samen met Floor Jansen. (Foto: Andrea Beckers)

Fossiel was twintig jaar geleden al gevonden

Het zeesterachtige fossiel werd al twintig jaar geleden gevonden, maar pas kort geleden werd duidelijk dat het om een nieuwe soort gaat.

Zo bleek het fossiel onder meer veel kleiner te zijn dan andere slangsterren. "John Jagt had al door dat dit object bijzonder was en uiteindelijk konden we samen achterhalen dat hij gelijk had", aldus Thuy.

Ophiomitrella floorae wordt beschreven in het wetenschappelijke vakblad PeerJ. Het leefde in ondiepe, warme wateren op het vasteland van het hedendaagse Nederland.