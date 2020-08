De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het mogelijk gemaakt om de Perseverance-Marsmissie live te volgen terwijl de sonde die gebruikt wordt onderweg is naar de rode planeet. Door data afkomstig van de sonde te verwerken in een kaart van het zonnestelsel kunnen mensen in realtime zien hoe ver de sonde inmiddels is.

Perseverance werd op 30 juli gelanceerd en moet in februari 2021 de planeet bereiken. In de tussentijd vliegt de Marsrover en bijbehorende helikopter in een speciale capsule richting de planeet.

NASA schrijft dat het navigatieteam dat moet zorgen dat Perseverance veilig Mars bereikt, dezelfde gegevens gebruikt als die nu gebruikt worden om geïnteresseerden de sonde te laten volgen.

De data wordt verwerkt in het programma dat NASA 'Eyes on the Solar System' (Ogen op het Zonnestelsel) noemt. In dit programma zijn ook hemellichamen en de verschillende apparaten die eromheen draaien of er geland zijn te zien.

Daarnaast kan ook gekeken worden naar de locaties van verschillende ruimtevaartuigen van bijvoorbeeld NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.