Paleontologen hebben twee enorme prehistorische voorgangers van de krokodil geïdentificeerd, die tanden hadden 'zo groot als bananen'. Dat schrijven de Amerikaanse ontdekkers in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology.

De nieuw ontdekte soorten heten Deinosuchus hatcheri en Deinosuchus riograndensis en ze leefden 75 tot 82 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika.

Deinosuchus kon tot 10 meter groot worden en is een van de grootste krokodilachtigen die ooit geleefd heeft. Mogelijk was het zelfs de grootste. Binnen zijn leefgebied was het het grootste roofdier dat er rondliep.

Wanneer dinosaurussen te dicht bij het water kwamen, was de kans groot dat ze op het menu van de Deinosuchus kwamen te staan. Eerder werden al grote tandafdrukken gevonden in dinobotten. Onderzoek op het formaat van de kop en de sterkte van de kaken laat nu zien dat de Deinosuchus fysiek de mogelijkheid had om prehistorische reptielen op te eten.

De reuzenkrokodil stierf al uit voordat de dinosaurussen dat deden. Hoe het kon dat dit grote gevaarlijke reptiel het loodje kon leggen, is voorlopig nog onbekend.