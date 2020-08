Op het Britse eiland Wight zijn botten gevonden van een nieuwe dinosaurussoort die waarschijnlijk tot de groep Therapoda behoort, een familie met onder meer tweevoetige dinosauriërs zoals de wereldberoemde Tyrannosaurus Rex.

De nieuwe soort heeft de naam Vectaerovenator inopinatus gekregen en zou 115 miljoen jaar geleden over het Europese vasteland hebben gewandeld. Onderzoekers van de universiteit van Southampton schrijven in het wetenschappelijke blad Papers in Palaeontology dat het dier zo'n 4 meter lang kon worden.

Paleontologen vermoeden dat de dinosauriër extra luchtzakjes had, die hedendaags bij vogels worden aangetroffen, zodat het dier gemakkelijker zuurstof door zijn lichaam kon vervoeren.

Fossieljager Robin Ward noemde de vondst van de botten "absoluut fantastisch". In gesprek met persbureau Reuters vertelt hij dat de botten zijn overgedragen aan musea die verder onderzoek verrichten.

Vermoedelijk zijn de botten vorig jaar aangespoeld op het eiland nadat zij jarenlang in de zee hebben gelegen. Er zijn in totaal vier botten gevonden, op drie locaties.