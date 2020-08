Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw, zeggen ze. Hoeveel invloed hebben partners daadwerkelijk op de carrière van hun wederhelft? En hoe dan?

Een mooie anekdote over Barack en Michelle Obama: het stel ging, toen Barack al president was, uit eten. De eigenaar van het restaurant vroeg of hij de first lady even privé mocht spreken. Michelle vertelde terug aan tafel waarom de man met haar wilde praten. "In onze tienerjaren was hij stapelverliefd op me", zei ze.

"O", reageerde Barack, "dus als je met hem was getrouwd in plaats van met mij, zou je nu de eigenares van dit restaurant zijn." "Nee", zei Michelle. "Dan was hij nu president van Amerika."

Orde op zaken

Is het karakter van de ene partner bepalend voor het maatschappelijke succes van de ander? Dat wilden onderzoekers van de Amerikaanse Washington University weten. Zij namen in 2014 ruim 4.500 getrouwde mensen onder de loep. Eerst keken ze hoe die scoorden op de Big Five, een test die mensen classificeert op de persoonlijkheidsdimensies extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid. Daarna vroegen ze hoe tevreden ze waren met hun werk, wat ze verdienden en of ze in de afgelopen vier jaar promotie hadden gemaakt.

De meeste karaktertrekken bleken niet uit te maken voor het succes op de werkvloer. Maar de mate waarin hij of zij nauwgezet is, maakte wel verschil. De wederhelften van doelmatige, ordelijke, betrouwbare, bedachtzame en gedisciplineerde types waren namelijk blijer met hun baan, ze verdienden meer én ze hadden een grotere kans op bevordering.

De verklaring van de onderzoekers: als thuis alles lekker reilt en zeilt dankzij een consciëntieuze partner, heb je meer tijd en energie om op je werk te presteren. Met succes als gevolg.

Steun en toeverlaat

Niet alleen de persoonlijkheid van je geliefde heeft een effect op je loopbaan, ontdekte Ellen Verbakel, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, tijdens haar promotieonderzoek.

"Een partner die zelf carrièresucces heeft", vertelt ze, "bezit ook veel zogeheten sociaal kapitaal. Dat betekent dat hij of zij bijvoorbeeld over een uitgebreid netwerk beschikt, de do's en don'ts van solliciteren kent en een waardevolle sparringpartner is als het op werkkwesties aankomt. Dat kan de ander ook allemaal van pas komen op professioneel vlak."

En dan komen er kinderen

Maar elkaar stimuleren om carrière te maken, gebeurt niet in elke relatie. In haar studie merkte Verbakel op dat vooral bij hoogopgeleide koppels de vrouwen aangemoedigd worden om een eigen loopbaan te hebben. Zij hebben doorgaans een modern idee van de rolverdeling tussen man en vrouw. Zo zetten ze elkaar aan tot werken.

Alleen raakt die balans weer zoek als er kinderen komen. Verbakel: "In een gezin moet geld binnenkomen én een huishouden worden gerund. Dus gaat, zodra de zorgtaken toenemen door de komst van een kind, een van de twee minder werken. Hij of zij loopt om die reden een achterstand in kennis op, verliest werkervaring en is minder betrokken bij het arbeidsproces. Dat verlaagt je waarde op de arbeidsmarkt en daarmee je kans op succes."

In de praktijk is degene die de carrière dan aan de wilgen hangt, meestal degene die het minst verdient. En dat is nog steeds in de meeste gevallen de vrouw. Bovendien blijkt: als de een behoorlijk salaris inbrengt, dan is dat voor de ander een reden om minder hard voor het grote succes te gaan.

Hebben van geliefde pakt vanuit economisch perspectief niet altijd goed uit

Ook vanuit economisch perspectief pakt het hebben van een geliefde daarom niet altijd even bevorderlijk uit. "Mannen in een relatie voelen zich wel iets meer gedreven een promotie na te streven om hun wederhelft te kunnen onderhouden", voegt Verbakel daaraan toe, "maar voor vrouwen vergroot of verkleint een partner de kans om hogerop te komen niet."