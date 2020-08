De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat hemelobjecten die een discriminerende bijnaam hebben niet meer als zodanig benoemen. Zo wordt de Eskimo-nevel voortaan aangeduid met de wetenschappelijke naam NGC 2392.

"Sommige onofficiële terminologie die in wetenschappelijke kringen wordt gebruikt, blijkt niet alleen ongevoelig te zijn, maar soms ook actief schadelijk", zegt de organisatie in een statement. NASA gaat deze bijnamen stuk voor stuk onder de loep nemen en zo nodig aanpassen als onderdeel van hun "toewijding aan diversiteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid".

De term 'eskimo' wordt gezien als een koloniale benaming met een racistische achtergrond voor de Inuit, de oorspronkelijke bewoners van Groenland, het noorden van Canada, Alaska en het uiterste oosten van Siberië.

NGC 2392 is een planetaire nevel die ongeveer 5.000 lichtjaren van de aarde is verwijderd. De formatie, de restanten van een met de zon vergelijkbare ster, lijkt op een mensenhoofd dat is omringd door een parkamuts.

NASA zal ook niet meer de benaming Siamese Tweeling gebruiken voor twee sterrenstelsels die met elkaar zijn verweven. De hemelobjecten die 99 miljoen lichtjaren van de aarde om elkaar heen draaien, worden vanaf nu gewoon NGC 4567 en NGC 4568 genoemd.

NASA erkent dat bijnamen kunnen helpen om ruimteobjecten 'gebruikersvriendelijker' te maken, maar de organisatie vindt ook dat op het eerste gezicht onschuldige namen kunnen afleiden van de wetenschappelijke waarde.