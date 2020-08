De Amerikaanse astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn na ruim twee maanden aan boord van het internationaal ruimtestation (ISS) onderweg naar de Golf van Mexico. De astronauten zijn in de nacht van zaterdag op zondag losgekoppeld. Het tweetal is aan boord van de Crew Dragon-capsule van ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat zich opmaakt voor de eerste bemande landing in haar historie.

Eind mei schreef SpaceX historie toen het Behnken en Hurley op weg stuurde naar het internationaal ruimtestation. Niet alleen was het de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf eigen grond opstegen, ook was het de allereerste commerciële astronautenlancering, ooit.

De astronauten worden per boot opgepikt door SpaceX, als zij landen in de Golf van Mexico, nabij de kust van Florida. Op bijna 5.5 kilometer hoogte wordt de val van de Dragon afgezwakt door grote parachutes, terwijl op 2 kilometer vier enorme parachutes de capsule vertragen tot een veilige landingssnelheid.

De weersomstandigheden voor de eerste bemande landing van SpaceX, lijken gunstig. Beide landingslocaties voor de kust van Florida lijken niet in het pad te staan van orkaan Isaiah, die ook op de Amerikaanse staat afkoerst.

Astronauten landen na reis van negentien uur terug op aarde

Het zal naar verwachting negentien uur duren voordat de Crew Dragon-capsule de atmosfeer van de aarde binnentreedt en Behnken en Hurley afstevenen op hun landing. Aan boord van de Dragon kunnen zij nog acht uur slapen, voordat zij de landing moeten voorbereiden.

Het tweetal had nog twee maanden langer aan boord van ISS kunnen blijven, daarna zouden de zonnepanelen van de Dragon mogelijk aangetast kunnen worden.

Voor SpaceX is het uitvoeren van een succesvolle landing een belangrijke mijlpaal. Het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Elon Musk ontwikkelt in opdracht van de Amerikaanse regering een eigen ruimteprogramma en deze ruimtevlucht gold als eerste echte test voor het bedrijf.