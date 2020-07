De staart van een menselijk spermatozoïde zwiept maar één kant op bij het zwemmen. Om toch in een rechte lijn te gaan, draait de kop rondjes, zo blijkt uit studie van wetenschappers die dat vrijdag publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

De Nederlandse microbioloog Antoni van Leeuwenhoek zag door zijn zelfgemaakte microscoop in 1677 bewegende diertjes in menselijk sperma. Hij zag dat zaadcellen zich voortbewogen in een symmetrisch patroon door het heen en weer bewegen van de zweepstaart.

Wetenschappers van de universiteit van Bristol hebben met een speciale 3D-microscoop hogesnelheidsopnames gemaakt van vrij zwemmende zaadcellen. Daaruit blijkt dat de staart maar één kant op zwiept, en dat de kop vervolgens een draai maakt, waardoor de zaadcel zich als een kurkentrekker door vloeistof heen 'boort'. Als de kop niet zou draaien, zouden de zaadcellen in een cirkel zwemmen.

De nieuwe ontdekking kan een grote stap zijn in het onderzoek naar onvruchtbaarheid, zegt een specialist tegen de wetenschappelijke website Science News. Nader onderzoek moet nog gedaan worden of de bewegingen van de spermatozoïde zoals die nu zijn waargenomen zich ook voordoen in het vrouwelijke voortplantingsorgaan.