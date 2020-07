De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft donderdag succesvol een raket gelanceerd met daarin een voertuig dat op de planeet Mars gaat zoeken naar tekenen dat er leven is geweest.

De robotwagen genaamd Perseverance is rond 7.50 uur lokale tijd (13.50 Nederlandse tijd) gelanceerd met een Atlas 5-raket vanaf Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. In februari 2021 moet het ruimtevaartuig Mars bereiken.

De Perseverence, een robotwagentje ter grootte van een auto, gaat op Mars op zoek naar aanwijzingen of er ooit leven heeft geheerst op de planeet. De landingsplek is een 250 meter diepe krater die 3,5 miljard jaar geleden een meer is geweest en waar de kans op sporen van microbiologisch leven het grootst is.

De rover bevat een kleine helikopter die verkenningstochten gaat maken. Ook gaat het voertuig apparatuur testen die wellicht gebruikt kan worden voor een bemande missie naar Mars. Zo wordt gekeken of de grote hoeveelheden koolstofdioxide die op de planeet aanwezig zijn, omgezet kunnen worden in raketbrandstof of in door mensen te gebruiken zuurstof.

Voor NASA is het de negende keer dat er een missie naar Mars is gestart. Op het oppervlak van de rode planeet zijn al diverse ruimtewagentjes aanwezig, zogenaamde 'rovers'. De bekendste daarvan is Curiosity, de bijnaam van het Mars Science Laboratory (MSL) dat NASA in 2012 naar de planeet stuurde. In datzelfde jaar stuurde Curiosity foto's naar de aarde die bewezen dat er ooit water op Mars geweest moet zijn.

Een 'selfie' van Curiosity op het oppervlak van Mars (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Drie ruimtemissies naar Mars in juli

De VS is het derde land dat in juli een onbemande ruimtemissie naar Mars is gestart. Vorige week donderdag lanceerde China de Taiwan-1, ook een rover die op het oppervlak van Mars moet gaan rijden. Als het lukt, wordt China na Rusland en de VS het derde land dat op de planeet is geland.

Op 19 juli begonnen de Verenigde Arabische Emiraten hun reis door de ruimte met de lancering van de Hoop-satelliet. Met de satelliet wil de VAE de atmosfeer van Mars onderzoeken, evenals het weer en klimaat op het hemellichaam. De Hoop-missie van de VAE is de eerste interplanetaire missie uitgevoerd door een islamitisch land.

Dat er deze maand drie lanceringen gepland staan, is geen toeval; Mars staat in deze periode namelijk op een gunstige positie ten opzichte van de aarde, en dat gebeurt maar eens in de 26 maanden.

Eigenlijk had de Europese ruimtevaartorganisatie ESA ook een rover naar Mars willen sturen deze maand, maar deze missie moest met twee jaar worden uitgesteld. Technische problemen in de lander konden niet op tijd worden opgelost voor de geplande lanceerdatum.