Amerikaanse wetenschappers maakten dinsdag bekend dat een nieuwe bloedtest, waarmee met grote zekerheid kan worden vastgesteld of iemand in de toekomst alzheimer krijgt, binnen een paar jaar beschikbaar zal zijn. Dat is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van een medicijn tegen de meest voorkomende vorm van dementie, vertelt adjunct-directeur Marco Blom van Alzheimer Nederland woensdag in gesprek met NU.nl.

Met de bloedtest kunnen onderzoekers tien tot vijftien jaar voordat een persoon klachten ontwikkelt al zien of diegene de ziekte van Alzheimer zal krijgen. Bovendien kunnen onderzoekers alzheimer ook onderscheiden van andere vormen van geheugenziekten.

"De nieuwe bloedtest is vooral een belangrijke stap, omdat die kan leiden tot een nieuw medicijn. Daardoor kan het vroegtijdig herkennen van de ziekte in de toekomst ook resulteren in het in een vroeg stadium kunnen behandelen van de ziekte", zegt Blom.

Binnen de wetenschap wordt enthousiast gereageerd en geldt de bloedtest volgens hem als een stap voorwaarts. Huidige alzheimerpatiënten zijn hier echter niet mee geholpen, beaamt hij.

Amsterdam loopt congres mis door coronacrisis De alzheimertest is het grootste nieuws op de Alzheimer Association International Conference, die deze week gehouden wordt. Het grootste congres voor dementiewetenschappers van over de hele wereld had eigenlijk moeten plaatsvinden in de RAI in Amsterdam, maar vanwege het coronavirus ging dat 'neurologische feestje' niet door. In plaats daarvan schuiven dementiewetenschappers nu virtueel bij de lezingen en presentaties aan.

96 procent kans op juiste testuitslag

De kans dat de bloedtest de juiste uitslag geeft, is volgens de onderzoekers 96 procent. Dat klinkt fantastisch, "maar als je honderd mensen met medicijnen gaat behandelen, hebben vier mensen daar in dit geval niks aan", benadrukt Blom.

Om die 100 procent zekerheid te krijgen, is volgens hem nog meer onderzoek nodig.

Het is ook geen kwestie van baat het niet, dan schaadt het niet. De behandeling is daarvoor te duur en te belastend vanwege de kans op bijwerkingen, legt Blom uit.

107 Wanneer moet ik mij zorgen maken over vergeetachtigheid?

Wil je eigenlijk wel weten of je alzheimer krijgt?

Tegen alzheimer bestaat - net als voor andere dementieziekten - nog geen medicijn. Toch zijn wetenschappers in de Verenigde Staten al ver met de ontwikkeling van een potentieel middel tegen alzheimer. Dat medicijn hopen zij binnen een jaar op de Amerikaanse markt te krijgen.

De kans dat zo'n medicijn aanslaat bij iemand met een vergevorderd stadium van dementie is klein, vertelt Blom. "Simpel gezegd zijn er dan al te veel gaten in het hoofd. Daarom is het belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk te signaleren", zegt hij. Hierin kan de nieuwe alzheimertest een belangrijke rol gaan spelen.

Tot slot brengt de test ook een ethisch vraagstuk met zich mee. "Want willen jij en jouw familie wel weten of je alzheimer krijgt? Zo ja, dan kun je daar je leven op inrichten. Tegelijkertijd heb je evenveel recht om het niet te willen weten. Dit zijn complexe afwegingen waar je goed over na moet denken", aldus Blom.