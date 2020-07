Onderzoekers van het Erasmus MC hebben ontdekt dat ze de benen van mensen met een volledige dwarslaesie met stroomstootjes kunnen "activeren". Hierdoor kunnen de patiënten met ondersteuning weer staan, stellen ze maandag in het wetenschappelijk tijdschrift Neuromodulation.

Aan het onderzoek deden vijf personen mee die al minimaal vier jaar met een volledige dwarslaesie leven. Zij kunnen hun benen niet gebruiken doordat een breuk in hun ruggenmerg voorkomt dat de signalen van de hersenen aankomen in de benen.

Door in de onderrug een apparaat te plaatsen dat elektrische stroompjes afgeeft op een zenuwknoop, worden er spierreacties opgewekt. Doordat de zenuwknoop onder de dwarslaesie zit, komen de signalen op deze manier wel aan.

Dit is niet eerder geprobeerd omdat dwarslaesieonderzoekers doorgaans kijken naar het stimuleren van het ruggenmerg zelf, zegt het Erasmus MC. Onderzoeksleider Sanjay Harhangi ontdekte bij toeval dat stroomstootjes mogelijk konden helpen, nadat hij leerde dat deze werden gebruikt tegen zenuwpijn en dat de benen van die patiënten plots gingen bewegen.

Harhangi en zijn team konden de benen van de vijf personen binnen vijf dagen "activeren". Door de stroomstootjes trokken de spieren in hun benen samen. Daarnaast spanden de benen zich zo aan dat ze strekten bij knieën. De strekking was volgens de onderzoekers sterk genoeg om gewicht te kunnen dragen, waardoor een aantal van hen met ondersteuning kon staan.

Harhangi spreekt van "een prachtig resultaat", omdat het vijftal al jaren verlamd was en er geen rehabilitatie of trainingen aan vooraf ging. Of ze ooit weer kunnen lopen, is nog niet bekend. Daar is volgens Harhangi meer onderzoek nodig.