Een team astronomen is erin geslaagd de eerste opname te maken van een jonge, zonachtige ster die in het gezelschap is van twee reuzeplaneten. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Astrophysical Journal Letters (pdf).

Nooit eerder is het gelukt om een rechtstreekse foto van een zonachtige ster te maken met twee planeten. Astronomen hebben al twee keer eerder een ster met twee planeten gefotografeerd, maar die sterren verschilden duidelijk van de zon.

Het gaat om de ster met de naam TYC 8998-760-1 die ongeveer driehonderd lichtjaar van de aarde verwijderd is. De ster in het sterrenbeeld Musca (Vlieg) is slechts zeventien miljoen jaar oud, een jonkie vergeleken met onze 4,5 miljard jaar oude zon.

"Deze ontdekking is een momentopname van een omgeving die veel overeenkomsten vertoont met ons zonnestelsel, maar dan in een veel vroeger ontwikkelingsstadium", aldus Alexander Bohn van de Sterrenwacht Leiden en promovendus aan de Universiteit Leiden.

Jonge planeten zijn warm en lichten helder op

Onder Bohns leiding gebruikte het onderzoeksteam voor hun opname de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), gesitueerd in Chili. Jonge planeten zijn nog dermate warm dat ze helder oplichten in het infrarood en waren met een geavanceerde camera goed te zien.

De twee planeten zijn op de nieuwe opname te zien als twee heldere lichtpunten op ruime afstand van hun moederster. Door verschillende opnamen op verschillende tijdstippen te maken, kon het team deze planeten onderscheiden van de achtergrondsterren.

De twee planeten bestaan voornamelijk uit gas, zogeheten gasreuzen, en zijn te vergelijken met Jupiter of Saturnus. Ze staan echter veel verder van hun ster af dan 'onze' gasreuzen en zijn ook nog eens een stuk zwaarder.

De opnames kunnen astronomen helpen begrijpen hoe de planeten om onze eigen zon zijn gevormd en geëvolueerd.