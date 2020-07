De Verenigde Arabische Emiraten zijn zondagavond het eerste islamitische land ooit geworden om een missie naar een andere planeet te sturen. De VAE lanceerden zondag met succes de "Hoop"-satelliet naar Mars, op een raket van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA.

De satelliet vertrok om 23.58 uur (Nederlandse tijd) naar de rode planeet vanaf het Tanegashima​ Space Centre op het zuidelijke Japanse eiland Tanegashima. De Emiraten beschikken niet over een eigen lanceervoertuig en hebben daarom gebruik gemaakt van een Japanse raket.

Eigenlijk had de missie dinsdag al moeten vertrekken, maar het werd uitgesteld naar donderdag en later zondag vanwege slechte weersomstandigheden in Japan. Als het zondag weer zou worden uitgesteld, bestond het risico dat de VAE hadden moeten wachten tot 2022 om weer een poging tot lanceren te wagen.

Mars staat in juli 2020 op een goede positie ten opzichte van de aarde en dat gebeurt slechts eens in de 26 maanden. De "Hoop"-satelliet komt na een reis van ongeveer 500 miljoen kilometer over ongeveer 7 maanden aan bij de rode planeet.

Na aankomst moet de kunstmaan minstens twee jaar functioneel zijn. De missie kan verlengd worden, mits alles goed verloopt. Met de satelliet wil de VAE de atmosfeer van Mars onderzoeken, evenals het weer en klimaat op het hemellichaam.

VAE lanceert deze maand Marsmissie als eerste van drie landen

De lancering van de VAE is de eerste van drie Marsmissies die deze maand plaatsvinden. Tussen 20 en 25 juli wil China een poging wagen en de Verenigde Staten willen vanaf 30 juli gaan proberen op te stijgen naar Mars.

Waar de VAE alleen een satelliet in een baan om Mars willen brengen, wil China zowel een satelliet als een lander naar Mars sturen. De Verenigde Staten willen een lander sturen, met zowel de Perseverence-rover als een experimentele helikopter.