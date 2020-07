Een verafgelegen zwart gat verdween twee jaar geleden plotseling even van de radar, om kort daarna nog feller dan ooit weer zichtbaar te worden. Vermoedelijk heeft een dwalende ster de lichtgevende 'kroon' van gas van het gat weggeslagen, meldt de Jet Propulsion Laboratory van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA deze week.

Zwarte gaten zijn op zichzelf niet zichtbaar, omdat ze zo'n sterk zwaartekrachtveld hebben dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. De gaten kunnen wel worden gezien door bijvoorbeeld het gas dat de hemellichamen uit de ruimte naar zich toe trekken.

Bij zwarte gaten kan dan een 'kroon' ontstaan, doordat gas dat naar het gat wordt gesleurd bij elkaar wordt getrokken. Het gas komt dan dicht samen, wat met röntgentechnologie duidelijk zichtbaar wordt.

Dat was ook het geval bij het zwarte gat '1ES 1927+654', totdat deze plotseling 'verdween'. De kroon van het gat werd 10.000 keer minder zichtbaar in veertig dagen tijd. Na die periode werd het weer zichtbaar en na honderd dagen was het vrijwel twintig keer feller dan voorheen.

Zwart gat had tijdelijk geen 'voedsel'

Het verdwijnen van de kroon betekent volgens astronomen dat het zwarte gat tijdelijk geen gas om zich heen had om op te slokken. Mogelijk kan dit komen door een ster die te dichtbij 1ES 1927+654 kwam. Deze ster zou dan uit elkaar zijn getrokken en brokstukken zouden tegen de gaskroon aan zijn geslagen, waardoor deze uit elkaar viel.

Echter zou er ook een nog onduidelijke andere reden kunnen zijn. De sterkte van het licht dat van het zwarte gat kwam, schommelde veel, soms al binnen acht uur tijd. Hoe dat kan, is nog niet bekend en zou een heel nieuw astronomisch fenomeen kunnen zijn.